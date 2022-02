spectrogram

Audio spectrogram in canvas.

Demo

https://lab.miguelmota.com/spectrogram

Install

npm install spectrogram

Getting started

Take a look at the full example.

Spectrogram of an audio file buffer.

var spectrogram = require ( 'spectrogram' ); var spectro = Spectrogram( document .getElementById( 'canvas' ), { audio : { enable : false } }); var audioContext = new AudioContext(); var request = new XMLHttpRequest(); request.open( 'GET' , 'audio.mp3' , true ); request.responseType = 'arraybuffer' ; request.onload = function ( ) { audioContext.decodeAudioData(request.response, function ( buffer ) { spectro.connectSource(buffer, audioContext); spectro.start(); }); }; request.send();

Live input stream with getUserMedia.

navigator.getUserMedia({ video : false , audio : true }, function ( stream ) { var input = audioContext.createMediaStreamSource(stream); var analyser = audioContext.createAnalyser(); analyser.smoothingTimeConstant = 0 ; analyser.fftSize = 2048 ; input.connect(analyser); spectro.connectSource(analyser, audioContext); spectro.start(); }, function ( error ) { });

Custom color spectrum

By default the colors are grayscale. You can generate a custom color spectrum using a color scale library such as chroma.js.

var spectro = Spectrogram(..., { canvas : ... audio: ... colors: function ( steps ) { var baseColors = [[ 0 , 0 , 255 , 1 ], [ 0 , 255 , 255 , 1 ], [ 0 , 255 , 0 , 1 ], [ 255 , 255 , 0 , 1 ], [ 255 , 0 , 0 , 1 ]]; var positions = [ 0 , 0.15 , 0.30 , 0.50 , 0.75 ]; var scale = new chroma.scale(baseColors, positions) .domain([ 0 , steps]); var colors = []; for ( var i = 0 ; i < steps; ++i) { var color = scale(i); colors.push(color.hex()); } return colors; } });

Credits

License

MIT