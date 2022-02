Present code with style using spectacle.

Dude, you just changed the code presentation game – @kenwheeler

Install

$ npm install $ npm install

Usage

import React from 'react' ; import { Spectacle, Deck } from 'spectacle' ; import CodeSlide from 'spectacle-code-slide' ; import shiaLabeoufMagicGif from "./shiaLabeoufMagic.gif" import preloader from "spectacle/lib/utils/preloader" ; preloader({ shiaLabeoufMagicGif }); export default class Presentation extends React . Component { render() { return ( < Spectacle theme = {theme} > < Deck transition = {[]} transitionDuration = {0} progress = "bar" > // ... < CodeSlide transition = {[]} lang = "js" code = {require( " raw-loader ! .. / assets / code.example ")} ranges = {[ { loc: [ 0 , 270 ], title: " Walking through some code " }, { loc: [ 0 , 1 ], title: " The Beginning " }, { loc: [ 1 , 2 ] }, { loc: [ 1 , 2 ], note: " Heres a note !" }, { loc: [ 2 , 3 ] }, { loc: [ 4 , 7 ], image: shiaLabeoufMagicGif }, { loc: [ 8 , 10 ] }, // ... ]}/> // ... </ Deck > </ Spectacle > ); } }

Syntax Highlighting

Provided by PrismJS. See http://prismjs.com/ for docs.