Small Express server with SSR

Usage example

$ npx spassr --assets-dir dist --entrypoint dist/index .html --script dist/build/bundle .js --ssr

Configuration

Spassr can be configured through CLI , package.json , spassr.config.js and .env .

Environment variables are converted from snake_case to camelCase, so SPASSR_assets_dir = dist becomes {... assetsDir: 'dist'}

For configuration options, refer to the API below.

API

Table of Contents

spassr

Parameters

options Partial<config.Config> *

Config

Type: object

Properties

assetsDir (string | Array<string>) folders with static content to be served.

folders with static content to be served. entrypoint string HTML template, eg. assets/index.html.

HTML template, eg. assets/index.html. script string path to app, eg. build/bundle.js.

path to app, eg. build/bundle.js. port (string | number) port to serve on.

port to serve on. ssr boolean enable SSR for routes not resolved in assetsDir.

enable SSR for routes not resolved in assetsDir. silent boolean quiet console.log.

quiet console.log. middleware Function function to customize SPA server ( Not available in CLI ).

function to customize SPA server ( ). ssrOptions Partial<tossr.Config> options to pass to ssr.

Eval

Called before/after the app script is evaluated

Type: Function

Parameters

dom object The DOM object

config

Type: Config

