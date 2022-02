Sort the keys in an object.

Install

Install with npm:

$ npm i sort-object --save

Usage

var sortObj = require ( 'sort-object' );

By default, the keys on an object will be sorted in ascending order:

sortObj({ a : 1 , c : 2 , b : 3 });

The second param can be an object of options OR an array of keys :

object

sortObj({ a : 1 , c : 2 , b : 3 }, { keys : [ 'a' , 'b' ]});

array

sortObj({ a : 1 , c : 2 , b : 3 }, [ 'a' , 'c' ]);

Options

keys {Array} The returned object will contain only the specified keys, in the same order.

{Array} The returned object will contain only the specified keys, in the same order. sort {Function} Sort function to sort the keys using JavaScript's .sort() method.

{Function} Sort function to sort the keys using JavaScript's method. sortOrder {String} Valid values are desc or asc , case insensitive.

{String} Valid values are or , case insensitive. sortBy {String} Sort function that is passed the entire object, rather than just the keys - as with the .sort() method.

Create a new object with only the given keys.

var o = { a : 1 , c : 2 , e : 5 , d : 4 , b : 3 }; sortObj(o, { keys : [ 'a' , 'b' ]});

Function to be passed to javascript's .sort() method:

var o = { a : 1 , c : 2 , e : 5 , d : 4 , b : 3 }; var obj = sortObj(o, { sort : function ( a, b ) { return a < b ? -1 : 1 ; } }); obj;

Valid values are desc or asc , case insensitive:

var o = { a : 1 , c : 2 , e : 5 , d : 4 , b : 3 }; sortObj(o, { sortOrder : 'ASC' });

Function that returns an array of keys to sort by:

var old = { one : 'aa' , two : 'bc' , three : 'ab' }; var o = sortObj(old, { sortBy : function ( obj ) { var arr = []; Object .keys(obj).filter( function ( key ) { if ( /^a/ .test(obj[key])) arr.push(key); }); return arr.reverse(); } });

Author

Brian Woodward

License

Copyright © 2014-2016 Brian Woodward Released under the MIT license.

