NO LONGER MAINTAINED

Simple Solr Node Client Project

Install

npm install solr-node

Usage

Create Client

var SolrNode = require ( 'solr-node' ); var client = new SolrNode({ host : '127.0.0.1' , port : '8983' , core : 'test' , protocol : 'http' }); require ( 'log4js' ).getLogger( 'solr-node' ).level = 'DEBUG' ;

Search

Search can be executed with a simple text query or an object query.

Text

Text queries are similar to what one would find on the SOLR Core UI, EX:

From the URL: http://localhost:8080/solr/products/select?q=*%3A*&wt=json

The Query would be:

*:* &wt=json

NOTE: url decoded ':' from %3A .

Object

Object based queries can be simple or complex using chaining. Each method of the Query object returns an instance of itself.

Examples:

Simple:

client .query () .q ({ text : 'test' , title: 'test' });

Complex and chained:

client .query () .q ({ text : 'test' , title: 'test' }) .addParams ({ wt : 'json' , indent: true }) .start (1) .rows (1) ;

Query Examples

var strQuery = client.query().q( 'text:test' ); var objQuery = client.query().q({ text : 'test' , title : 'test' }); var myStrQuery = 'q=text:test&wt=json' ; solrClient.search(strQuery, function ( err, result ) { if (err) { console .log(err); return ; } console .log( 'Response:' , result.response); }); solrClient.search(objQuery, function ( err, result ) { if (err) { console .log(err); return ; } console .log( 'Response:' , result.response); }); solrClient.search(myStrQuery, function ( err, result ) { if (err) { console .log(err); return ; } console .log( 'Response:' , result.response); });

var data = { text : 'test' , title : 'test' }; client.update(data, function ( err, result ) { if (err) { console .log(err); return ; } console .log( 'Response:' , result.responseHeader); });

Delete

var strQuery = 'id:testid' var objQuery = { id : 'testid' } client.delete(strQuery, function ( err, result ) { if (err) { console .log(err); return ; } console .log( 'Response:' , result.responseHeader); }); client.delete(objQuery, function ( err, result ) { if (err) { console .log(err); return ; } console .log( 'Response:' , result.responseHeader); });

Promise support

Skip the callback to get a promise back. ie:

var result = solrClient.search(query) .then( function ( result ) { console .log( 'Response:' , result.response); }) .catch( function ( err ) { console .error(err); });

You can also use async / await :

try { const result = await solrClient.search(query); console .log( 'Response:' , result.response); } catch (e) { console .error(err); }

Test & Coverage & Docs