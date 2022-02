SOFARPC Nodejs 实现版本

一、SOFARPC Node 简介

简单说它是 SOFARPC 的 Nodejs 版实现,但本质上它是一个通用的 Nodejs RPC 解决方案。Nodejs RPC 在阿里和蚂蚁内部已经发展了四五年时间,如今广泛应用于各类业务场景,并经历了多次双 11 大促的考验。功能方面从基本的服务发布、寻址、点对点远程调用能力;到各种路由、负载均衡策略;再到故障隔离、熔断等高级功能,已逐渐发展成一个高可扩展性、高性能、生产级的 RPC 框架。

SOFARPC Node 主要包含了四个子模块,分别是:

client: RPC 的客户端实现

RPC 的客户端实现 server: RPC 的服务端实现

RPC 的服务端实现 registry: 服务注册中心抽象及实现(目前提供 zookeeper 实现)

服务注册中心抽象及实现(目前提供 zookeeper 实现) test: RPC 测试工具类

. └── lib ├── client ├── registry ├── server └── test

安装

$ npm install sofa-rpc-node --save

安装并启动 zookeeper

sofa-rpc-node 默认的注册中心实现基于 zookeeper,所以需要先启动一个 zookeeper 实例

从 Homebrew 安装(macOs)

$ brew install zookeeper

启动 zk server(默认端口为 2181)

$ zkServer start ZooKeeper JMX enabled by default Using config: /usr/ local /etc/zookeeper/zoo.cfg Starting zookeeper ... STARTED

代码示例

暴露一个 RPC 服务,并发布到注册中心

; const { RpcServer } = require ( 'sofa-rpc-node' ).server; const { ZookeeperRegistry } = require ( 'sofa-rpc-node' ).registry; const logger = console ; const registry = new ZookeeperRegistry({ logger, address : '127.0.0.1:2181' , }); const server = new RpcServer({ logger, registry, port : 12200 , }); server.addService({ interfaceName : 'com.nodejs.test.TestService' , }, { async plus(a, b) { return a + b; }, }); server.start() .then( () => { server.publish(); });

调用 RPC 服务(从注册中心获取服务列表)

; const { RpcClient } = require ( 'sofa-rpc-node' ).client; const { ZookeeperRegistry } = require ( 'sofa-rpc-node' ).registry; const logger = console ; const registry = new ZookeeperRegistry({ logger, address : '127.0.0.1:2181' , }); async function invoke ( ) { const client = new RpcClient({ logger, registry, }); const consumer = client.createConsumer({ interfaceName : 'com.nodejs.test.TestService' , }); await consumer.ready(); const result = await consumer.invoke( 'plus' , [ 1 , 2 ], { responseTimeout : 3000 }); console .log( '1 + 2 = ' + result); } invoke().catch( console .error);

调用 RPC 服务(直连模式)

; const { RpcClient } = require ( 'sofa-rpc-node' ).client; const logger = console ; async function invoke ( ) { const client = new RpcClient({ logger, }); const consumer = client.createConsumer({ interfaceName : 'com.nodejs.test.TestService' , serverHost : '127.0.0.1:12200' , }); await consumer.ready(); const result = await consumer.invoke( 'plus' , [ 1 , 2 ], { responseTimeout : 3000 }); console .log( '1 + 2 = ' + result); } invoke().catch( console .error);

测试 RPC Server 的方法(用于单元测试)

; const request = require ( 'sofa-rpc-node' ).test; const { RpcServer } = require ( 'sofa-rpc-node' ).server; const logger = console ; describe( 'test/server.test.js' , () => { let server; before( async function ( ) { server = new RpcServer({ logger, port : 12200 , }); server.addService({ interfaceName : 'com.nodejs.test.TestService' , }, { async plus(a, b) { return a + b; }, }); await server.start(); }); after( async function ( ) { await server.close(); }); it( 'should call plus ok' , async function ( ) { await request(server) .service( 'com.nodejs.test.TestService' ) .invoke( 'plus' ) .send([ 1 , 2 ]) .expect( 3 ); }); });

暴露和调用 protobuf 接口

通过 *.proto 来定义接口

syntax = "proto3"; package com.alipay.sofa.rpc.test; // 可选 option java_multiple_files = false; service ProtoService { rpc echoObj (EchoRequest) returns (EchoResponse) {} } message EchoRequest { string name = 1; Group group = 2; } message EchoResponse { int32 code = 1; string message = 2; } enum Group { A = 0; B = 1; }

服务端代码

; const antpb = require ( 'antpb' ); const protocol = require ( 'sofa-bolt-node' ); const { RpcServer } = require ( 'sofa-rpc-node' ).server; const { ZookeeperRegistry } = require ( 'sofa-rpc-node' ).registry; const logger = console ; const proto = antpb.loadAll( '/path/proto' ); protocol.setOptions({ proto }); const registry = new ZookeeperRegistry({ logger, address : '127.0.0.1:2181' , }); const server = new RpcServer({ logger, protocol, registry, codecType : 'protobuf' , port : 12200 , }); server.addService({ interfaceName : 'com.alipay.sofa.rpc.test.ProtoService' , }, { async echoObj(req) { req = req.toObject({ enums : String }); return { code : 200 , message : 'hello ' + req.name + ', you are in ' + req.group, }; }, }); server.start() .then( () => { server.publish(); });

客户端代码

; const antpb = require ( 'antpb' ); const protocol = require ( 'sofa-bolt-node' ); const { RpcClient } = require ( 'sofa-rpc-node' ).client; const { ZookeeperRegistry } = require ( 'sofa-rpc-node' ).registry; const logger = console ; const proto = antpb.loadAll( '/path/proto' ); protocol.setOptions({ proto }); const registry = new ZookeeperRegistry({ logger, address : '127.0.0.1:2181' , }); async function invoke ( ) { const client = new RpcClient({ logger, protocol, registry, }); const consumer = client.createConsumer({ interfaceName : 'com.alipay.sofa.rpc.test.ProtoService' , }); await consumer.ready(); const result = await consumer.invoke( 'echoObj' , [{ name : 'gxcsoccer' , group : 'B' , }], { responseTimeout : 3000 }); console .log(result); } invoke().catch( console .error);

最佳实践

虽然上面我们提供了示例代码,但是我们并不推荐您直接使用该模块,因为它的定位是 RPC 基础模块,只提供基本的 API,对于业务开发者可能并不是非常友好。我们的最佳实践是通过插件将 RPC 能力集成到 eggjs 框架里,提供更加直观友好的用户接口,让您就像使用本地方法一样使用 RPC。这块也会在近期开放,敬请期待!

MIT