Sodium signatures that works in node and in the browser

npm install sodium-signatures

Usage

var signatures = require ( 'sodium-signatures' ) var keys = signatures.keyPair() var message = new Buffer( 'a message' ) var signature = signatures.sign(message, keys.secretKey) var verified = signatures.verify(message, signature, keys.publicKey) console .log( 'message was verified' , verified)

API

keys = signatures.keyPair([seed])

Generate a public key and a secret key, optionally using a 32-byte seed ( crypto_sign_SEEDBYTES defines this length)

signature = signature.sign(message, secretKey)

Sign a message.

verified = signature.verify(message, signature, publicKey)

Verify a message and signature.

License

MIT