SOCKS v4/v4a/v5 server implementation in node.js

A simple SOCKS v5/v4/v4a server implementation and demo proxy.

You can run it easily as::

node proxy.js

This will create a proxy at 127.0.0.1 on port 8888 .

You can use this as a good starting point for writing a proxy or a tunnel!

Install

npm install socks5

License

(The MIT License)