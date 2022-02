bidirectional request-response for socket.io

Feature

Of cource, Socket.IO's emit and on have request-response. This library adds some features.

Promise interface

Exception handling timeout disconnect



Install

% npm install socket .io-request -save

Methods

request("method", data) return Promise

return response("method", handler)

Usage

request from Client to Server

client

var ioreq = require ( "socket.io-request" ); var io = require ( "socket.io-client" )( "http://localhost:3000" ); io.on( "connect" , function ( ) { ioreq(io).request( "toUpper" , "hello world" ) .then( function ( res ) { console .log(res); }) .catch( function ( err ) { console .error(err.stack || err); }); });

server

var ioreq = require ( "socket.io-request" ); var io = require ( "socket.io" )( 3000 ); io.on( "connection" , function ( socket ) { ioreq(socket).response( "toUpper" , function ( req, res ) { res(req.toUpperCase()); }); });

request from Server to Client

server

var ioreq = require ( "socket.io-request" ); var io = require ( "socket.io" )( 3000 ); io.on( "connection" , function ( socket ) { ioreq(io).request( "windowSize" ) .then( function ( res ) { console .log(res); }); });

client (web browser)

var ioreq = require ( "socket.io-request" ); var io = require ( "socket.io-client" )( "http://localhost:3000" ); io.on( "connect" , function ( ) { ioreq(io).response( "windowSize" , function ( req, res ) { res({ height : window .innerHeight, width : window .innerWidth }); }); });

Error handling

res.error returns error object to requester.

ioreq(io).response( "foo" , function ( req, res ) { if ( typeof req !== "string" ) return res.error( new Error ( "request is not String" )); res( "foo!" + req); });

ioreq(io).request( "foo" , 123 ) .then( function ( res ) { console .log(res); }) .catch( function ( err ) { console .error(err); });

Options

var options = { event : "socket.io-request" , timeout : 90000 }; ioreq(io, options).request( "foo" );

Using async-await syntax, you can write like below.

async () => { const res = await ioreq(io).request( "hello" ); };

Samples

in ./sample directory.

Develop