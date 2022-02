A High-Order component to connect React and Socket.io easily.

API

import { SocketProvider, socketConnect, } from 'socket.io-react' ;

import { SocketProvider } from 'socket.io-react' ; import io from 'socket.io-client' ; import App from './containers/App' ; const socket = io.connect(process.env.SOCKET_URL); socket.on( 'message' , msg => console .log(msg)); const DOMNode = document .getElementById( 'renderTarget' ); render( < SocketProvider socket = {socket} > < App /> </ SocketProvider > , DOMNode );

socket property is false by default.

import { socketConnect } from 'socket.io-react' ; function App ( props ) { function sendMessage ( ) { props.socket.emit( 'message' , 'Hello world!' ); } return ( < button onClick = {sendMessage} > Send! </ button > ); } export default socketConnect(App);