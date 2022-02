A socket.io encoder and decoder written in JavaScript complying with version 5 of socket.io-protocol. Used by socket.io and socket.io-client.

Compatibility table:

Parser version Socket.IO server version Protocol revision 3.x 1.x / 2.x 4 4.x 3.x 5

Parser API

socket.io-parser is the reference implementation of socket.io-protocol. Read the full API here: socket.io-protocol.

Example Usage

Encoding and decoding a packet

var parser = require ( 'socket.io-parser' ); var encoder = new parser.Encoder(); var packet = { type : parser.EVENT, data : 'test-packet' , id : 13 }; encoder.encode(packet, function ( encodedPackets ) { var decoder = new parser.Decoder(); decoder.on( 'decoded' , function ( decodedPacket ) { }); for ( var i = 0 ; i < encodedPackets.length; i++) { decoder.add(encodedPackets[i]); } });

Encoding and decoding a packet with binary data

var parser = require ( 'socket.io-parser' ); var encoder = new parser.Encoder(); var packet = { type : parser.BINARY_EVENT, data : { i : new Buffer( 1234 ), j : new Blob([ new ArrayBuffer ( 2 )])}, id : 15 }; encoder.encode(packet, function ( encodedPackets ) { var decoder = new parser.Decoder(); decoder.on( 'decoded' , function ( decodedPacket ) { }); for ( var i = 0 ; i < encodedPackets.length; i++) { decoder.add(encodedPackets[i]); } });

See the test suite for more examples of how socket.io-parser is used.

License

MIT