SocialShare

jQuery plugin

SocialShare is ideal choice for start to create custom social share buttons and share counters.

$( '.share' ).ShareLink({ title : 'My great post' , text : 'text of my great post' , image : 'http://my-site-url.com/images/funny-cats.png' , url : 'http://my-site-url.com/my-article.html' , class_prefix : 's_' , width : 640 , height : 480 })

Simple example for create share counters:

$( '.counter' ).ShareCounter({ url : 'http://my-site-url.com/my-article.html' , class_prefix : 'c_' , display_counter_from : 0 , increment : false })

Supported social networks

for now supported networks for like counters:

network link class with default prefix (c_) Vkontakte https://vk.com/ c_vk Мой Мир http://my.mail.ru/ c_myworld Linkedin http://www.linkedin.com/ c_linkedin Одноклассники http://odnoklassniki.ru/ c_odnoklassniki Pinterest http://www.pinterest.com/ c_pinterest Google + https://plus.google.com/ c_plus Facebook https://facebook.com/ c_facebook

If you want to use facebook counter please read this comment

for generate share link address:

network link class with default prefix (s_) Twitter https://twitter.com/ s_twitter Facebook https://www.facebook.com/ s_facebook Vkontakte https://vk.com/ s_vk Мой Мир http://my.mail.ru/ s_myworld Linkedin http://www.linkedin.com/ s_linkedin Одноклассники http://odnoklassniki.ru/ s_odnoklassniki Pinterest http://www.pinterest.com/ s_pinterest Tumblr https://www.tumblr.com/ s_tumblr Blogger https://www.blogger.com s_blogger Delicious https://delicious.com/ s_delicious Google + https://plus.google.com/ s_plus Digg http://digg.com/ s_digg Reddit http://www.reddit.com/ s_reddit Stumbleupon http://www.stumbleupon.com/ s_stumbleupon Pocket http://getpocket.com/ s_pocket Chiq http://www.chiq.com/ s_chiq Qrifier http://www.qrifier.com/ s_qrifier Qrsrc http://www.qrsrc.com/ s_qrsrc Qzone http://qzone.qq.com/ s_s_qzone Tulinq http://www.tulinq.com/ s_tulinq Mister Wong http://www.mister-wong.com/ s_misterwong 100zakladok http://www.100zakladok.ru/ s_sto_zakladok 2linkme http://www.2linkme.com/ s_two_linkme Adifni http://www.adifni.com/ s_adifni Amazonwishlist http://www.amazon.com/ s_amazonwishlist Amenme http://www.amenme.com/ s_amenme Aim http://lifestream.aol.com/ s_aim Aolmail http://webmail.aol.com/ s_aolmail Arto http://www.arto.com/ s_arto Baidu http://baidu.com/ s_baidu Bitly https://bitly.com/ s_bitly Bizsugar http://www.bizsugar.com/ s_bizsugar Blinklist http://www.blinklist.com/ s_blinklist Blip http://blip.pl/ s_blip Blogmarks http://blogmarks.net/ s_blogmarks Blurpalicious http://www.blurpalicious.com/ s_blurpalicious Bobrdobr http://bobrdobr.ru/ s_bobrdobr Bonzobox http://bonzobox.com/ s_bonzobox Bookmerkende http://www.bookmerken.de/ s_bookmerkende Box https://www.box.net/ s_box Bryderi http://bryderi.se/ s_bryderi Buddymarks http://buddymarks.com/ s_buddymarks Camyoo http://www.camyoo.com/ s_camyoo Care2 http://www.care2.com/ s_care2 Citeulike http://www.citeulike.org/ s_citeulike Classicalplace http://www.classicalplace.com/ s_classicalplace Cosmiq http://www.cosmiq.de/ s_cosmiq Diggita http://www.diggita.it/ s_diggita Diigo http://www.diigo.com/ s_diigo Domelhor http://domelhor.net/ s_domelhor Dotnetshoutout http://dotnetshoutout.com/ s_dotnetshoutout Douban http://www.douban.com/ s_douban Dropjack http://www.dropjack.com/ s_dropjack Edelight http://www.edelight.de/ s_edelight Ekudos http://www.ekudos.nl/ s_ekudos Elefantapl http://elefanta.pl/ s_elefantapl Embarkons http://www.embarkons.com/ s_embarkons Evernote http://www.evernote.com/ s_evernote Extraplay http://www.extraplay.com/ s_extraplay Ezyspot http://www.ezyspot.com/ s_ezyspot Fabulously40 http://fabulously40.com/ s_fabulously40 Informazione http://informazione.it/ s_informazione Fark http://www.fark.com/ s_fark Farkinda http://www.farkinda.com/ s_farkinda Favable http://www.favable.com/ s_favable Favlogde http://www.favlog.de/ s_favlogde Flaker http://flaker.pl/ s_flaker Folkd http://www.folkd.com/ s_folkd Fresqui http://fresqui.com/ s_fresqui Friendfeed http://friendfeed.com/ s_friendfeed Funp http://funp.com/ s_funp Fwisp http://fwisp.com/ s_fwisp Gmail http://mail.google.com/ s_gmail Goodnoows http://goodnoows.com/ s_goodnoows Google http://www.google.com/ s_google Googletranslate http://translate.google.com/ s_googletranslate Greaterdebater http://greaterdebater.com/ s_greaterdebater Hackernews http://news.ycombinator.com/ s_hackernews Hatena http://b.hatena.ne.jp/ s_hatena Hedgehogs http://www.hedgehogs.net/ s_hedgehogs Hotmail http://www.hotmail.msn.com/ s_hotmail W3validator http://validator.w3.org/ s_w3validator Ihavegot http://www.ihavegot.com/ s_ihavegot Instapaper http://www.instapaper.com/ s_instapaper Isociety http://isociety.be/ s_isociety Iwiw http://iwiw.hu/ s_iwiw Jamespot http://www.jamespot.com/ s_jamespot Jumptags http://www.jumptags.com/ s_jumptags Kaboodle http://www.kaboodle.com/ s_kaboodle Kaevur http://kaevur.com/ s_kaevur Kledy http://www.kledy.de/ s_kledy Librerio http://www.librerio.com/ s_librerio Linkuj http://linkuj.cz/ s_linkuj Livejournal http://www.livejournal.com/ s_livejournal Logger24 http://logger24.com/ s_logger24 Mashbord http://mashbord.com/ s_mashbord Meinvz http://www.meinvz.net/ s_meinvz Mekusharim http://mekusharim.walla.co.il/ s_mekusharim Memori http://memori.ru/ s_memori Meneame http://www.meneame.net/ s_meneame Mixi http://mixi.jp/ s_mixi Moemesto http://moemesto.ru/ s_moemesto Myspace http://www.myspace.com/ s_myspace N4g http://www.n4g.com/ s_n4g Netlog http://www.netlog.com/ s_netlog Netvouz http://netvouz.com/ s_netvouz Newstrust http://newstrust.net/ s_newstrust Newsvine http://www.newsvine.com/ s_newsvine Nujij http://nujij.nl/ s_nujij Oknotizie http://oknotizie.virgilio.it/ s_oknotizie Oyyla http://www.oyyla.com/ s_oyyla Pdfonline http://savepageaspdf.pdfonline.com/ s_pdfonline Pdfmyurl http://pdfmyurl.com/ s_pdfmyurl Phonefavs http://phonefavs.com/ s_phonefavs Plaxo http://www.plaxo.com/ s_plaxo Plurk http://www.plurk.com/ s_plurk Posteezy http://posteezy.com/ s_posteezy Pusha http://www.pusha.se/ s_pusha Rediff http://share.rediff.com/ s_rediff Redkum http://www.redkum.com/ s_redkum Scoopat http://scoop.at/ s_scoopat Sekoman http://sekoman.lv/ s_sekoman Shaveh http://shaveh.co.il/ s_shaveh Shetoldme http://shetoldme.com/ s_shetoldme Sinaweibo http://v.t.sina.com.cn/ s_sinaweibo Sodahead http://www.sodahead.com/ s_sodahead Sonico http://www.sonico.com/ s_sonico Springpad http://springpadit.com/ s_springpad Startaid http://www.startaid.com/ s_startaid Startlap http://www.startlap.hu/ s_startlap Studivz http://www.studivz.net/ s_studivz Stuffpit http://www.stuffpit.com/ s_stuffpit Stumpedia http://www.stumpedia.com/ s_stumpedia Svejo http://svejo.net/ s_svejo Symbaloo http://www.symbaloo.com/ s_symbaloo Thewebblend http://thewebblend.com/ s_thewebblend Thinkfinity http://www.thinkfinity.org/ s_thinkfinity Thisnext http://www.thisnext.com/ s_thisnext Tuenti http://www.tuenti.com/ s_tuenti Typepad http://www.typepad.com/ s_typepad Viadeo http://www.viadeo.com/ s_viadeo Virb http://virb.com/ s_virb Visitezmonsite http://www.visitezmonsite.com/ s_visitezmonsite Vybralisme http://vybrali.sme.sk/ s_vybralisme Wirefan http://www.wirefan.com/ s_wirefan Wordpress http://wordpress.com/ s_wordpress Wowbored http://www.wowbored.com/ s_wowbored Wykop http://www.wykop.pl/ s_wykop Yahoobkm http://bookmarks.yahoo.com/ s_yahoobkm Yahoomail http://compose.mail.yahoo.com/ s_yahoomail Yammer https://www.yammer.com/ s_yammer Yardbarker http://www.yardbarker.com/ s_yardbarker Yigg http://www.yigg.de/ s_yigg Yoolink http://go.yoolink.to/ s_yoolink Yorumcuyum http://www.yorumcuyum.com/ s_yorumcuyum Youmob http://youmob.com/ s_youmob Zakladoknet http://zakladok.net/ s_zakladoknet Ziczac http://ziczac.it/ s_ziczac WhatsApp https://www.whatsapp.com/ s_whatsapp

Please report me about any bugs.