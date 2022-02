social-insurance-number is a Canadian SIN (Social Insurance Number) parser and generator for the browser and Node.js.

Parsing

Use the .isValid() to determine SIN validity.

var sin = new SocialInsuranceNumber( "130692544" ); sin.isValid(); sin = new SocialInsuranceNumber( "123456789" ); sin.isValid();

Use .normalizedValue() to get the normalized SIN value (all non-digits removed).

var sin = new SocialInsuranceNumber( "130-692-544" ); sin.normalizedValue(); sin = new SocialInsuranceNumber( " 130692544 " ); sin.normalizedValue();

Use .isTemporary() to determine if the SIN is associated with a temporary resident.

var sin = new SocialInsuranceNumber( "918640897" ); sin.isTemporary(); sin = new SocialInsuranceNumber( "130692544" ); sin.isTemporary();

Use .isBusinessNumber() to determine if the SIN is a Business Number.

var sin = new SocialInsuranceNumber( "817640897" ); sin.isBusinessNumber(); sin = new SocialInsuranceNumber( "130692544" ); sin.isBusinessNumber();

Use .provinces() to get the Canadian provinces associated with the SIN.

var sin = new SocialInsuranceNumber( "130692544" ); sin.provinces(); var tempSin = new SocialInsuranceNumber( "918640897" ); tempSin.provinces();

Generating

Use the .generate([options ]) class method to generate a valid random SIN number.