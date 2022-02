Synopsis

This is a collection of stemmers for JSX/JS/AMD/Common.js.

Motivation

Stemming is an important algorithm for implementing search engines. These code are genereated from famous stemming algorithm collection, Snowball and the result is completely compatible with it.

Code Example

Use from JSX

import "english-stemmer.jsx" ; class _Main { static function main ( argv : string[] ) : void { var stemmer = new EnglishStemmer(); log stemmer.stemWord( "baby" ); } }

Use from node.js

var FrenchStemmer = require ( 'snowball-stemmer.jsx/dest/french-stemmer.common.js' ).FrenchStemmer;

Use from require.js

define([ 'german-stemmer.jsx' ], function ( germanstemmer ) { var stemmer = new germanstemmer.GermanStemmer(); });

Use via standard JSX function

< script src = "spanish-stemmer.js" type = "text/javascript" > </ script > < script type = "text/javascript" > window .onload = function ( ) { var SpanishStemmer = JSX.require( "lib/spanish-stemmer.js" ).SpanishStemmer; var stemmer = new SpanishStemmer(); }); </ script >

Use via global variables

< script src = "snowball-stemmer.global.js" type = "text/javascript" > </ script > < script type = "text/javascript" > window .onload = function ( ) { var RussianStemmer = new RussianStemmer(); var stemmer = new RussianStemmer(); }); </ script >

Installation

$ npm install snowball-stemmer.jsx

If you want to use this library from other JSX project, install like the following:

$ npm install snowball-stemmer.jsx --save-dev

or add like these lines to your parent project's package.json :

devDependencies: { "snowball-stemmer.jsx" : "~0.2.0" }, peerDepenencies : { "snowball-stemmer.jsx" : "~0.2.0" }

And add node_modules/snowball-stemmer.jsx/src as a search path. You should add to peerDepenencies if your product is library.

API Reference

Stemmer Classes

This module provides following stemmers:

DanishStemmer

DutchStemmer

EnglishStemmer

FinnishStemmer

FrenchStemmer

GermanStemmer

HungarianStemmer

ItalianStemmer

NorwegianStemmer

PorterStemmer

PortugueseStemmer

RomanianStemmer

RussianStemmer

SpanishStemmer

SwedishStemmer

TurkishStemmer

Stemmer#stemWord(word : string) : string

Returns stemmed word.

Returns multiple stemmed words.

Development

JSX

Don't be afraid JSX! If you have an experience of JavaScript, you can learn JSX quickly.

Static type system and unified class syntax.

All variables and methods belong to class.

JSX includes optimizer. You don't have to write tricky unreadalbe code for speed.

You can use almost all JavaScript API as you know. Some functions become static class functions. See reference.

Setup

To create development environment, call following command:

$ npm install

Repository

Run Test

$ grunt test

Build

$ grunt build

Generate API reference

$ grunt doc

Author

License

MIT