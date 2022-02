snmpjs provides a toolkit for SNMP agents and management applications in Node.js.

Usage

For full docs, see http://joyent.github.com/node-snmpjs/.

var os = require ( 'os' ); var snmp = require ( 'snmpjs' ); var agent = snmp.createAgent(); agent.request({ oid : '.1.3.6.1.2.1.1.5' , handler : function ( prq ) { var nodename = os.hostname(); var val = snmp.data.createData({ type : 'OctetString' , value : nodename }); snmp.provider.readOnlyScalar(prq, val); } }); agent.bind({ family : 'udp4' , port : 161 });

Try hitting that with your favourite SNMP get utility, such as:

$ snmpget -v 2c -c any localhost .1 .3 .6 .1 .2 .1 .1 .5 .0

Installation

npm install snmpjs

License

MIT.

Bugs

See https://github.com/joyent/node-snmpjs/issues.