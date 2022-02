Convert an object's keys to snake case

Install

$ npm install

Usage

var snakecaseKeys = require ( 'snakecase-keys' ) snakecaseKeys({ fooBar : 'baz' }) snakecaseKeys({ 'foo-bar' : true , nested : { fooBaz : 'bar' }});

API

snakecaseKeys(obj, options) -> object

obj

Required

Type: object

An object to transform into snake case (keys only).

options

Optional

Type: object

deep

Type: boolean

Default: true

Enables snake-casing of keys in nested objects.

exclude

Type: array[string || regexp]

Default: []

An array of strings or regular expressions matching keys that will be excluded from snake-casing.

License

MIT © Ben Drucker