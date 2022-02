SunshineConversationsClient - JavaScript client for sunshine-conversations-client This SDK is automatically generated by the OpenAPI Generator project:

API version: 9.4.6

Package version: 9.5.9

Build package: org.openapitools.codegen.languages.JavascriptClientCodegen

Installation

npm

To publish the library as a npm, please follow the procedure in "Publishing npm packages".

Then install it via:

npm install sunshine-conversations-client --save

Local development

To use the library locally without publishing to a remote npm registry, first install the dependencies by changing into the directory containing package.json (and this README). Let's call this JAVASCRIPT_CLIENT_DIR . Then run:

npm install npm build

Next, link it globally in npm with the following, also from JAVASCRIPT_CLIENT_DIR :

npm link

Finally, switch to the directory you want to use your sunshine-conversations-client from, and run:

npm link /path/to/<JAVASCRIPT_CLIENT_DIR>

You should now be able to require('sunshine-conversations-client') in javascript files from the directory you ran the last command above from.

git

If the library is hosted at a git repository, e.g. https://github.com/GIT_USER_ID/GIT_REPO_ID then install it via:

npm install GIT_USER_ID/GIT_REPO_ID --save

For browser

The library also works in the browser environment via npm and browserify. After following the above steps with Node.js and installing browserify with npm install -g browserify , perform the following (assuming main.js is your entry file, that's to say your javascript file where you actually use this library):

browserify main.js > bundle.js

Then include bundle.js in the HTML pages.

Webpack Configuration

Using Webpack you may encounter the following error: "Module not found: Error: Cannot resolve module", most certainly you should disable AMD loader. Add/merge the following section to your webpack config:

module : { rules : [ { parser : { amd : false } } ] }

Region

Sunshine Conversations is available in the following regions. The US region will be used by default. To target any other region, specify the region's API host in defaultClient.basePath . For example:

var defaultClient = SunshineConversationsClient.ApiClient.instance; defaultClient.basePath = "https://api.smooch.io" ;

Getting Started

Please follow the installation instructions and execute the following JS code:

var SunshineConversationsClient = require ( 'sunshine-conversations-client' ); var defaultClient = SunshineConversationsClient.ApiClient.instance; var basicAuth = defaultClient.authentications[ 'basicAuth' ]; basicAuth.username = 'YOUR USERNAME' basicAuth.password = 'YOUR PASSWORD' var bearerAuth = defaultClient.authentications[ 'bearerAuth' ]; bearerAuth.accessToken = "YOUR ACCESS TOKEN" var api = new SunshineConversationsClient.ActivitiesApi() var appId = 5 d8cff3cd55b040010928b5b; var conversationId = 029 c31f25a21b47effd7be90; var activityPost = { "author" :{ "type" : "user" , "userId" : "5963c0d619a30a2e00de36b8" }, "type" : "conversation:read" }; api.postActivity(appId, conversationId, activityPost).then( function ( data ) { console .log( 'API called successfully. Returned data: ' + data); }, function ( error ) { console .error(error); });

Documentation for API Endpoints

All URIs are relative to https://api.smooch.io

Class Method HTTP request Description SunshineConversationsClient.ActivitiesApi postActivity POST /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/activity Post Activity SunshineConversationsClient.AppKeysApi createAppKey POST /v2/apps/{appId}/keys Create App Key SunshineConversationsClient.AppKeysApi deleteAppKey DELETE /v2/apps/{appId}/keys/{keyId} Delete App Key SunshineConversationsClient.AppKeysApi getAppKey GET /v2/apps/{appId}/keys/{keyId} Get App Key SunshineConversationsClient.AppKeysApi listAppKeys GET /v2/apps/{appId}/keys List App Keys SunshineConversationsClient.AppsApi createApp POST /v2/apps Create App SunshineConversationsClient.AppsApi deleteApp DELETE /v2/apps/{appId} Delete App SunshineConversationsClient.AppsApi getApp GET /v2/apps/{appId} Get App SunshineConversationsClient.AppsApi listApps GET /v2/apps List Apps SunshineConversationsClient.AppsApi updateApp PATCH /v2/apps/{appId} Update App SunshineConversationsClient.AttachmentsApi deleteAttachment POST /v2/apps/{appId}/attachments/remove Delete Attachment SunshineConversationsClient.AttachmentsApi generateMediaJsonWebToken POST /v2/apps/{appId}/attachments/token Generate Media Token SunshineConversationsClient.AttachmentsApi setCookie GET /v2/apps/{appId}/attachments/cookie Set Cookie SunshineConversationsClient.AttachmentsApi uploadAttachment POST /v2/apps/{appId}/attachments Upload Attachment SunshineConversationsClient.ClientsApi createClient POST /v2/apps/{appId}/users/{userIdOrExternalId}/clients Create Client SunshineConversationsClient.ClientsApi listClients GET /v2/apps/{appId}/users/{userIdOrExternalId}/clients List Clients SunshineConversationsClient.ClientsApi removeClient DELETE /v2/apps/{appId}/users/{userIdOrExternalId}/clients/{clientId} Remove Client SunshineConversationsClient.ConversationsApi createConversation POST /v2/apps/{appId}/conversations Create Conversation SunshineConversationsClient.ConversationsApi deleteConversation DELETE /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId} Delete Conversation SunshineConversationsClient.ConversationsApi getConversation GET /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId} Get Conversation SunshineConversationsClient.ConversationsApi listConversations GET /v2/apps/{appId}/conversations List Conversations SunshineConversationsClient.ConversationsApi updateConversation PATCH /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId} Update Conversation SunshineConversationsClient.CustomIntegrationApiKeysApi createCustomIntegrationKey POST /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId}/keys Create Integration Key SunshineConversationsClient.CustomIntegrationApiKeysApi deleteCustomIntegrationKey DELETE /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId}/keys/{keyId} Delete Integration Key SunshineConversationsClient.CustomIntegrationApiKeysApi getCustomIntegrationKey GET /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId}/keys/{keyId} Get Integration Key SunshineConversationsClient.CustomIntegrationApiKeysApi listCustomIntegrationKeys GET /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId}/keys List Integration Keys SunshineConversationsClient.IntegrationsApi createIntegration POST /v2/apps/{appId}/integrations Create Integration SunshineConversationsClient.IntegrationsApi deleteIntegration DELETE /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId} Delete Integration SunshineConversationsClient.IntegrationsApi getIntegration GET /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId} Get Integration SunshineConversationsClient.IntegrationsApi listIntegrations GET /v2/apps/{appId}/integrations List Integrations SunshineConversationsClient.IntegrationsApi updateIntegration PATCH /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId} Update Integration SunshineConversationsClient.MessagesApi deleteAllMessages DELETE /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/messages Delete All Messages SunshineConversationsClient.MessagesApi deleteMessage DELETE /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/messages/{messageId} Delete Message SunshineConversationsClient.MessagesApi listMessages GET /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/messages List Messages SunshineConversationsClient.MessagesApi postMessage POST /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/messages Post Message SunshineConversationsClient.OAuthEndpointsApi authorize GET /oauth/authorize Authorize SunshineConversationsClient.OAuthEndpointsApi getToken POST /oauth/token Get Token SunshineConversationsClient.OAuthEndpointsApi revokeAccess DELETE /oauth/authorization Revoke Access SunshineConversationsClient.ParticipantsApi joinConversation POST /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/join Join Conversation SunshineConversationsClient.ParticipantsApi leaveConversation POST /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/leave Leave Conversation SunshineConversationsClient.ParticipantsApi listParticipants GET /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/participants List Participants SunshineConversationsClient.SwitchboardActionsApi acceptControl POST /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/acceptControl Accept Control SunshineConversationsClient.SwitchboardActionsApi offerControl POST /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/offerControl Offer Control SunshineConversationsClient.SwitchboardActionsApi passControl POST /v2/apps/{appId}/conversations/{conversationId}/passControl Pass Control SunshineConversationsClient.SwitchboardIntegrationsApi createSwitchboardIntegration POST /v2/apps/{appId}/switchboards/{switchboardId}/switchboardIntegrations Create Switchboard Integration SunshineConversationsClient.SwitchboardIntegrationsApi deleteSwitchboardIntegration DELETE /v2/apps/{appId}/switchboards/{switchboardId}/switchboardIntegrations/{switchboardIntegrationId} Delete Switchboard Integration SunshineConversationsClient.SwitchboardIntegrationsApi listSwitchboardIntegrations GET /v2/apps/{appId}/switchboards/{switchboardId}/switchboardIntegrations List Switchboard Integrations SunshineConversationsClient.SwitchboardIntegrationsApi updateSwitchboardIntegration PATCH /v2/apps/{appId}/switchboards/{switchboardId}/switchboardIntegrations/{switchboardIntegrationId} Update Switchboard Integration SunshineConversationsClient.SwitchboardsApi createSwitchboard POST /v2/apps/{appId}/switchboards Create Switchboard SunshineConversationsClient.SwitchboardsApi deleteSwitchboard DELETE /v2/apps/{appId}/switchboards/{switchboardId} Delete Switchboard SunshineConversationsClient.SwitchboardsApi listSwitchboards GET /v2/apps/{appId}/switchboards List Switchboards SunshineConversationsClient.SwitchboardsApi updateSwitchboard PATCH /v2/apps/{appId}/switchboards/{switchboardId} Update Switchboard SunshineConversationsClient.UsersApi createUser POST /v2/apps/{appId}/users Create User SunshineConversationsClient.UsersApi deleteUser DELETE /v2/apps/{appId}/users/{userIdOrExternalId} Delete User SunshineConversationsClient.UsersApi deleteUserPersonalInformation DELETE /v2/apps/{appId}/users/{userIdOrExternalId}/personalinformation Delete User Personal Information SunshineConversationsClient.UsersApi getUser GET /v2/apps/{appId}/users/{userIdOrExternalId} Get User SunshineConversationsClient.UsersApi updateUser PATCH /v2/apps/{appId}/users/{userIdOrExternalId} Update User SunshineConversationsClient.WebhooksApi createWebhook POST /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId}/webhooks Create Webhook SunshineConversationsClient.WebhooksApi deleteWebhook DELETE /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId}/webhooks/{webhookId} Delete Webhook SunshineConversationsClient.WebhooksApi getWebhook GET /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId}/webhooks/{webhookId} Get Webhook SunshineConversationsClient.WebhooksApi listWebhooks GET /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId}/webhooks List Webhooks SunshineConversationsClient.WebhooksApi updateWebhook PATCH /v2/apps/{appId}/integrations/{integrationId}/webhooks/{webhookId} Update Webhook

Documentation for Models

Documentation for Authorization

basicAuth

Type: HTTP basic authentication

bearerAuth