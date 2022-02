Smashtest • Generate tests fast

What is Smashtest?

Smashtest is an open-source tool and language for rapidly generating tests.

Greatly speed up your web automated testing by writing tests in a tree-like format.

Trees represent how we think when we're testing. They allow us to list all the permutations that branch off from any given point.

Multiple browsers and devices

UI and API

Run tests in parallel

Human-readable steps

Awesome live reports

Run locally or in CI/CD

Sample test

Open Chrome Open Firefox Open Safari Navigate to 'site.com' Click 'Sign In' Type {username:} into 'username box' {username} is 'joe' {username} is 'bob' {username} is 'mary' Verify success {username} is 'baduser' Verify error

represents

Test Case 1 Test Case 2 Test Case 3 Open Chrome Open Firefox Open Safari Navigate to 'site.com' Navigate to 'site.com' Navigate to 'site.com' Click 'Sign In' Click 'Sign In' Click 'Sign In' Type 'joe' into 'username box' Type 'joe' into 'username box' Type 'joe' into 'username box' Verify success Verify success Verify success Test Case 4 Test Case 5 Test Case 6 Open Chrome Open Firefox Open Safari Navigate to 'site.com' Navigate to 'site.com' Navigate to 'site.com' Click 'Sign In' Click 'Sign In' Click 'Sign In' Type 'bob' into 'username box' Type 'bob' into 'username box' Type 'bob' into 'username box' Verify success Verify success Verify success Test Case 7 Test Case 8 Test Case 9 Open Chrome Open Firefox Open Safari Navigate to 'site.com' Navigate to 'site.com' Navigate to 'site.com' Click 'Sign In' Click 'Sign In' Click 'Sign In' Type 'mary' into 'username box' Type 'mary' into 'username box' Type 'mary' into 'username box' Verify success Verify success Verify success Test Case 10 Test Case 11 Test Case 12 Open Chrome Open Firefox Open Safari Navigate to 'site.com' Navigate to 'site.com' Navigate to 'site.com' Click 'Sign In' Click 'Sign In' Click 'Sign In' Type 'baduser' into 'username box' Type 'baduser' into 'username box' Type 'baduser' into 'username box' Verify error Verify error Verify error

which represents

Test Case 1 ----------- let driver = await new Builder().forBrowser( 'chrome' ).build(); await driver.get( 'http://site.com' ); let signInButton = await driver.findElement(By.id( '#sign-in' )); await signInButton.click(); await driver.wait(until.elementLocated(By.id( '#username-box' )), 10000 ); let usernameBox = await driver.findElement(By.id( '#username-box' )); await usernameBox.sendKeys( 'joe' ); await driver.wait(until.elementLocated(By.id( '#success-element' )), 10000 ); Test Case 2 ----------- let driver = await new Builder().forBrowser( 'firefox' ).build(); await driver.get( 'http://site.com' ); let signInButton = await driver.findElement(By.id( '#sign-in' )); await signInButton.click(); await driver.wait(until.elementLocated(By.id( '#username-box' )), 10000 ); let usernameBox = await driver.findElement(By.id( '#username-box' )); await usernameBox.sendKeys( 'joe' ); await driver.wait(until.elementLocated(By.id( '#success-element' )), 10000 ); etc.

Usage

smashtest [.smash files to run] [options]