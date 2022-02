SMASH

SMASH DEPRECATED. DO ROLLUP INSTEAD.

SMASH TOGETHER FILES! PROBABLY JAVASCRIPT.

SAY THIS foo.js:

import "bar" ; function foo ( ) { return "foo" + bar(); }

AND THIS bar.js:

function bar ( ) { return "bar" ; }

WHEN SMASH TOGETHER foo.js AND bar.js:

function bar ( ) { return "bar" ; } function foo ( ) { return "foo" + bar(); }

SMASH HANDLE CIRCULAR AND REDUNDANT IMPORTS GOOD. SMASH GOOD. SMASH.

SMASH LIKE MAKE, TOO.