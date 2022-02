智能的 npm ,让你在中国使用 npm 时,下载速度更快,使用更方便!

jsdoc 生成的文档

github 地址

背景

用 npm 时,默认它会访问国外资源,所以会非常卡,有时甚至会被墙。现在市面上一般有三种解决方案: 在 .npmrc 上配置一个国内的 registry 镜像 使用 cnpm 使用 VPN

第1个方案很粗暴,可以解决很多下载慢的问题,但是当你用 npm publish 时就会失败

第2个方案不错,但这样你就又会遇到问题,到底哪些命令需要用 cnpm ,哪些命令需要用 npm 呢?

VPN 方案有时也不能百分百解决问题,有时有些 VPN 也不稳定,但有个 VPN 很保险就是

其实 cnpm 的意图并不是简单给我们用来去下载 npm 资源的,它是为 cnpm 服务端(也可以理解成 npm 的私有仓库)服务的。所以你如果简单的把 cnpm 当作 npm 来用会有出现很多问题(见下)。

所以,我们就需要一个更智能的 npm 了,可以在我们使用 npm install 时自动从国内的镜像下载,而在我们使用 npm publish 又能发布到官方的 registry 上!

就让 smart-npm 来为你完成吧!

安装

npm install --global smart-npm --registry=https://registry.npm.taobao.org/

安装成功后默认会在你的 npm 用户配置文件 ~/.npmrc 中添加淘宝的 registry。

另外建议安装后替换原生的 npm 命令:

Linux 用户可以在 ~/.bashrc 文件中加一行

alias npm=smart-npm

Mac 用户可以在 ~/.bash_profile 文件中加一行

alias npm=smart-npm

Window 用户需要先定位到 npm.cmd 和 smart-npm.cmd 两个文件,然后用 smart-npm.cmd 替换 npm.cmd (注意备份原来的 npm.cmd),同时注意修改下 smart-npm.cmd 文件里的路径,否则运行 npm 会报找不到文件错误(如果不明白,建议不要替换,直接使用 snpm 或 smart-npm)

可以使用命令 where smart-npm 来定位到 smart-npm.cmd 文件所在的位置。如:在我的系统上执行 where smart-npm 的结果是:

C:\ Users \ Mora > where smart - npm C :\ Program Files \ nodejs \ smart - npm C :\ Program Files \ nodejs \ smart - npm.cmd

同理可以定位到 npm.cmd 的位置

使用指定版本的 npm

smart-npm 使用的是内部的 npm,和系统的 npm 没有任何关系

snpm install-npm snpm install-npm 4

卸载

npm uninstall --global smart-npm

使用

安装后,你可以使用命令 snpm 或 smart-npm ,如果你按上面的方法替换了原生的 npm ,那么你也可以直接使用 npm

新的 snpm 会自动根据你使用的命令切换 registry:当你使用 publish , config , adduser , star 等(click here to see more) 命令时,会强制使用官方的 registry https://registry.npmjs.org ;当你使用其它命令时,都会使用淘宝的镜像 https://registry.npm.taobao.org/ 。 如果要强制使用某个 registry 时,只要在命令后面添加 registry 参数即可,比如, snpm install jquery --registry=https://r.cnpmjs.org 就会使用你指定的 registry 去拉取 jquery 如果要强制使用官方的 registry, 只要在命令后面加上 --npm 即可, 比如, snpm install jquery --npm 就会使用官方的 registry 去拉取 jquery ,(当镜像没有及时更新时,用此会选项很有效) 如果你想修改默认的淘宝镜像或者官方的 registry,可以在你的环境变量中添加这两个参数: NPM_OFFICIAL_REGISTRY , NPM_MIRROR_REGISTRY ,以此来修改默认的官方 registry 和 淘宝镜像 registry。 更多环境变量的配置请点击这里



smart-npm 扩展的几个新命令

snpm check : 由 npm-check 提供,和 npm outdated 类似,但提示更人性化,同时它也支持自动更新依赖

snpm stats {package} : 打开一个网页,可以看到 package 的统计数据,包括被下载的次数、最近更新时间、被依赖的次数及排名等数据

snpm user {package} : 打开一个网页,跳到用户的 npm 上的个人主页,如果加了参数 -t ,则是跳到淘宝镜像的个人主页

比较有用但很少被用的一些 npm 的命令

npm repo {package} : 用浏览器打开 package 的 github 地址(前提是此 package 的 package.json 文件中有设置 repository )

npm home {package} : 用浏览器打开 package 的首页(前提是此 package 的 package.json 文件中有设置 homepage )

npm user {package} : cnpm 的功能,用浏览器打开用户在淘宝镜像的主页,如 https://npm.taobao.org/~{user_name}

npm view {package} versions :查看 package 的所有版本号(只会显示版本号,不显示其它信息)

npm outdated :检查当前项目所依赖的 packages 是否有最新的版本可以更新

把 cnpm 当作 npm 来用时会出现的问题

publish , adduser , login (Click here to see more) 等命令无法通过 cnpm 来执行,即运行 cnpm publish 来发布一个版本会失败的 某些命令在 cnpm 和 npm 上表现完全不一样,比如:

cnpm version :显示当前 cnpm 版本号 ; 而 npm version :是可以修改当前 package 的版本号的

:显示当前 ; 而 :是可以修改当前 package 的版本号的 cnpm -g root :会报错; 而 npm -g root 会显示 global 安装的目录

有很多 npm 包都集成了 npm install ,比如 yeoman 的所有 generators ,在最后基本都会 调用 npm install ,(可以看其源码) 这种情况下使用 cnpm 完全无效,必须中断操作,然后自己手动运行 cnpm install ,或者在运行 yo [generator] 时就指定 --skip-install , 这体验就很不爽了 还有一种情况是,很多和 npm API 相关的 package,都会读取 ~/.npmrc 中的 registry,或者使用默认的 registry —— https://registry.npmjs.org/, 去查询 npm package 相关的信息,比如下面这些: npm-latest: 查询某个 package 的最新版本号

npm-name: 查询某个 package name 是否被注册了

npm-dependents: 查找某个模块所依赖的其它所有模块

... 如果你用的任何一个包或其所依赖的包中用了这些 package,那么在这些包请求网络时也得慢死了!

调试

调试 npm

--loglevel

silent: completely silent. Zero logging output.

win: Just the “npm ok” or “npm not ok” message at the end.

error: When something unexpected and bad happens.

warn: When something odd or potentially dangerous is happening.

info: Helpful information so you can track what’s happening.

verbose: Even more. Perhaps just a wee bit obnoxious, even.

silly: Completely fuckin crazy, man. Dump everything. Whole objects, you name it, whatever.

特定 loglevel 的缩写信息

s : ["--loglevel", "silent"]

d : ["--loglevel", "info"]

dd : ["--loglevel", "verbose"]

ddd : ["--loglevel", "silly"]

silent : ["--loglevel", "silent"]

verbose : ["--loglevel", "verbose"]

quiet: ["--loglevel", "warn"]

q: ["--loglevel", "warn"]

Todo List

本地安装也会替代了全局的 npm

添加更多有用的组件

修改 stats 命令,把数据显示在命令行上

Reference

Release History

Changelog

License

Copyright (c) 2015 Zhonglei Qiu. Licensed under the MIT license.