sluga

Slugify a string

A fork of @sindresorhus/slugify, with ES5 support added and extra options removed.

Install

npm install sluga

Usage

const slugify = require ( 'sluga' ); slugify( 'I ♥ Dogs' ); slugify( ' Déjà Vu! ' ); slugify( 'fooBar 123 $#%' ); slugify( 'я люблю единорогов' );

API

string

Type: string

String to slugify.