Slugifies strings, even when they contain Unicode.

Make strings URL-safe.

Respects RFC 3986

No dependencies

Works in browser (window.slug) and AMD/CommonJS-flavoured module loaders

npm install slug

Example

var slug = require ( 'slug' ) var print = console .log.bind( console , '>' ) print(slug( 'i love unicode' )) print(slug( 'i love unicode' , '_' )) slug.charmap[ '♥' ] = 'freaking love' print(slug( 'I ♥ UNICODE' )) slug.reset() print(slug( 'I ♥ UNICODE' )) print(slug( 'Telephone-Number' )) print(slug( 'Telephone-Number' , { lower : false })) print(slug( 'маленький подъезд' )) print(slug( 'маленький подъезд' , { locale : 'bg' })) slug.setLocale( 'bg' ) print(slug( 'маленький подъезд' )) print(slug( 'unicode is ☢' )) slug.extend({ '☢' : 'radioactive' }) print(slug( 'unicode ♥ is ☢' )) slug.reset() print(slug( 'unicode ♥ is ☢' )) print(slug( 'one 1 two 2 three 3' )) print(slug( 'one 1 two 2 three 3' , { remove : /[0-9]/g }))

options

slug( 'string' , [{options} || 'replacement' ]);