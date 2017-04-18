JavaScript фреймворк, позволяющий быстро и просто создавать модульные изоморфные приложения.

Особенности

Изоморфность

Вы пишете код приложения на одном языке, как на сервере, так и на клиенте.

Вы пишете код практически не задумываясь о том, в какой среде он исполняется(браузер или сервер) в рамках одного приложения.

Специфичный код для браузера вы пишете в строго отведённом для этого месте. Всю остальную работу делает за вас фреймворк.

Single Page App + SEO

Вы создаёте одностраничное приложение.

Каждое состояние(страница) приложения описывается конкретным URL. На стороне сервера состояние приложения восстанавливается из URL и генерируется соответствующая HTML-страница. Поисковые роботы получают готовую для индексации страницу в конкретном состоянии.

Модульность + БЭМ

Стройте свой UI из независимых переиспользуемых модулей.

Модуль - это стандартный CommonJS-модуль в рамках платформы NodeJS.

Фреймворк по умолчанию поддерживает БЭМ-методологию. Модуль - это блок в терминах БЭМ.

Сборка на gulp из коробки

Для сборки проектов по умолчанию используется потоковый сборщик Gulp.

Собираете и запускаете проект одной командой.

Автоматическая пересборка проекта при изменении кода.

Всё что вам нужно - дописать к сборке особенности своего приложения.

Работает вместе с модулем MakeUp

В комплект входит специальный инструмент для изолированной разработки модулей MakeUp.

Установка

Установите глобально gulp и slot:

$ npm install -g gulp $ npm install -g slot

Создайте и перейдите в пустую папку:

$ mkdir myApp $ cd myApp

Разверните в папке базовую структуру приложения:

$ slot init

Установите зависимости:

$ npm install

Соберите приложение:

$ gulp dev

По умолчанию приложение доступно по адресу http://localhost:3000/

Документация

Вся документация находится в папке docs .

FAQ

У вас написано что вы используете БЭМ-методологию. Это обязательно? Что делать если я не хочу её использовать?

Мы не используем БЭМ-методологию. Вы можете использовать любую вёрстку, написанную по любым соглашениям, или вообще без них.

При этом у нас есть:

Встроенная поддержка нейминга по БЭМ. У каждого элемента модуля есть необязательное поле selector . Туда может быть записан любой селектор, по которому будет произведён поиск внутри текущего модуля. Если этого поля нет, фреймворк примет значение селектора равное block__elementName , где block - имя модуля, либо поле block модуля; elementName - имя элемента. Встроенная поддержка модификаторов. Метод slot.mod выставляет модификатор на корневой дом-элемент текущего модуля в BEViS нотации. Встроенный модуль makeup для вёрстки и регрессии вёрстки. Makeup предполагает вёрстку абсолютно независимыми блоками. Это означает, что, для корректной проверки вёрстки, стили любого модуля не должны зависить от его расположения в теле документа. Методология БЭМ этому условию удовлетворяет, но есть много других методологий и подходов, удовлетворяющих этому условию.