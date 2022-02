Slim Select

Slim advanced select dropdown

For documentation and examples on all features see: http://slimselectjs.com

Features

No Dependencies

20kb - 5kb gzip

Single Select

Multi Select

User Addable Options

Html Options

Settable Data

Callback Events

Placeholders

Search

Disable Options

Light CSS

Light Color Scheme

Style and Class Inheritance

Clean Animations

Performant

Browsers

IE 11+

Edge 13+

Chrome 30+

FireFox 25+

Opera 25+

Safari 9+

Installation

npm install slim-select

or

< script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slim-select/<version>/slimselect.min.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slim-select/<version>/slimselect.min.css" >

Usage

import SlimSelect from 'slim-select' new SlimSelect({ select : '#slim-select' })

Testing

Browser testing has been provided by