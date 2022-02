A touch slideout navigation menu for your mobile web apps.

Features

Dependency-free.

Simple markup.

Native scrolling.

Easy customization.

CSS transforms & transitions.

Just 2 Kb! (min & gzip)

Demo

Check out the demo to see it in action (on your mobile or emulate touches on your browser).

Installation

Slideout is available on cdnjs

< script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/slideout/1.0.1/slideout.min.js" > </ script >

Also you can use one of many package managers

npm install slideout spm install slideout bower install slideout.js component install mango/slideout

Usage

Implementing Slideout.js into your project is easy.

First of all, you'll need to create your markup. You should have a menu ( #menu ) and a main content ( #panel ) into your body.

< nav id = "menu" > < header > < h2 > Menu </ h2 > </ header > </ nav > < main id = "panel" > < header > < h2 > Panel </ h2 > </ header > </ main >

Add the Slideout.js styles (index.css) in your web application.

body { width : 100% ; height : 100% ; } .slideout-menu { position : fixed; top : 0 ; bottom : 0 ; width : 256px ; min-height : 100vh ; overflow-y : scroll; -webkit-overflow-scrolling : touch; z-index : 0 ; display : none; } .slideout-menu-left { left : 0 ; } .slideout-menu-right { right : 0 ; } .slideout-panel { position : relative; z-index : 1 ; will-change : transform; background-color : #FFF ; min-height : 100vh ; } .slideout-open , .slideout-open body , .slideout-open .slideout-panel { overflow : hidden; } .slideout-open .slideout-menu { display : block; }

Then you just include Slideout.js, create a new instance with some options and call the toggle method:

< script src = "dist/slideout.min.js" > </ script > < script > var slideout = new Slideout({ 'panel' : document .getElementById( 'panel' ), 'menu' : document .getElementById( 'menu' ), 'padding' : 256 , 'tolerance' : 70 }); document .querySelector( '.toggle-button' ).addEventListener( 'click' , function ( ) { slideout.toggle(); }); </ script >

Full example

< html lang = "en" > < head > < meta charset = "utf-8" > < title > Slideout Demo </ title > < meta http-equiv = "cleartype" content = "on" > < meta name = "MobileOptimized" content = "320" > < meta name = "HandheldFriendly" content = "True" > < meta name = "apple-mobile-web-app-capable" content = "yes" > < meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no" > < style > body { width : 100% ; height : 100% ; } .slideout-menu { position : fixed; left : 0 ; top : 0 ; bottom : 0 ; right : 0 ; z-index : 0 ; width : 256px ; overflow-y : scroll; -webkit-overflow-scrolling : touch; display : none; } .slideout-panel { position : relative; z-index : 1 ; will-change : transform; } .slideout-open , .slideout-open body , .slideout-open .slideout-panel { overflow : hidden; } .slideout-open .slideout-menu { display : block; } </ style > </ head > < body > < nav id = "menu" > < h2 > Menu </ h2 > </ nav > < main id = "panel" > < header > < button class = "toggle-button" > ☰ </ button > < h2 > Panel </ h2 > </ header > </ main > < script src = "dist/slideout.min.js" > </ script > < script > var slideout = new Slideout({ 'panel' : document .getElementById( 'panel' ), 'menu' : document .getElementById( 'menu' ), 'padding' : 256 , 'tolerance' : 70 }); document .querySelector( '.toggle-button' ).addEventListener( 'click' , function ( ) { slideout.toggle(); }); </ script > </ body > </ html >

Browser Support

Chrome (IOS, Android, desktop)

Firefox (Android, desktop)

Safari (IOS, Android, desktop)

Opera (desktop)

IE 10+ (desktop and mobile)

API

Create a new instance of Slideout .

options (Object) - Options to customize a new instance of Slideout.

(Object) - Options to customize a new instance of Slideout. options.panel (HTMLElement) - The DOM element that contains all your application content ( .slideout-panel ).

(HTMLElement) - The DOM element that contains all your application content ( ). options.menu (HTMLElement) - The DOM element that contains your menu application ( .slideout-menu ).

(HTMLElement) - The DOM element that contains your menu application ( ). [options.duration] (Number) - The time (milliseconds) to open/close the slideout. Default: 300 .

(Number) - The time (milliseconds) to open/close the slideout. Default: . [options.easing] (String) - The CSS effect to use when animating the opening and closing of the slideout. Default: ease . Possible values: ease linear ease-in ease-out ease-in-out step-start step-end cubic-bezier

(String) - The CSS effect to use when animating the opening and closing of the slideout. Default: . Possible values: [options.padding] (Number) - Default: 256 .

(Number) - Default: . [options.tolerance] (Number) - The number of px needed for the menu can be opened completely, otherwise it closes. Default: 70 .

(Number) - The number of needed for the menu can be opened completely, otherwise it closes. Default: . [options.touch] (Boolean) - Set this option to false to disable Slideout touch events. Default: true .

(Boolean) - Set this option to false to disable Slideout touch events. Default: . [options.side] (String) - The side to open the slideout ( left or right ). Default: left .

var slideout = new Slideout({ 'panel' : document .getElementById( 'main' ), 'menu' : document .getElementById( 'menu' ), 'padding' : 256 , 'tolerance' : 70 , 'easing' : 'cubic-bezier(.32,2,.55,.27)' });

Opens the slideout menu. It emits beforeopen and open events.

slideout.open();

Closes the slideout menu. It emits beforeclose and close events.

slideout.close();

Toggles (open/close) the slideout menu.

slideout.toggle();

Returns true if the slideout is currently open, and false if it is closed.

slideout.isOpen();

Cleans up the instance so another slideout can be created on the same area.

slideout.destroy();

Enables opening the slideout via touch events.

slideout.enableTouch();

Disables opening the slideout via touch events.

slideout.disableTouch();

slideout.on( 'open' , function ( ) { ... });

slideout.once( 'open' , function ( ) { ... });

slideout.off( 'open' , listener);

slideout.emit( 'open' );

Events

An instance of Slideout emits the following events:

beforeclose

close

beforeopen

open

translatestart

translate

translateend

The slideout emits translatestart , translate and translateend events only when it is opening/closing via touch events.

slideout.on( 'translatestart' , function ( ) { console .log( 'Start' ); }); slideout.on( 'translate' , function ( translated ) { console .log( 'Translate: ' + translated); }); slideout.on( 'translateend' , function ( ) { console .log( 'End' ); });

data-slideout-ignore attribute

You can use the special HTML attribute data-slideout-ignore to disable dragging on some elements. For example, if you have to prevent slideout will open when touch on carousels, maps, iframes, etc.

< main id = "panel" > < header > < h2 > Panel </ h2 > </ header > < div id = "carousel" data-slideout-ignore > < h2 > Carousel </ h2 > ... </ div > </ main >

npm run build

npm run dist

npm test

npm run hint

FAQ

How to add a toggle button.

document .querySelector( '.toggle-button' ).addEventListener( 'click' , function ( ) { slideout.toggle(); }); $( '.toggle-button' ).on( 'click' , function ( ) { slideout.toggle(); });

How to open slideout from right side.

You should use the side option with the value right .

var slideout = new Slideout({ 'panel' : document .getElementById( 'content' ), 'menu' : document .getElementById( 'menu' ), 'side' : 'right' });

How to enable slideout only on mobile devices.

You should use mediaqueries :

@ media screen and (min-width: 780px ) { .slideout-panel { margin-left : 256px ; } .slideout-menu { display : block; } .btn-hamburger { display : none; } }

Demo: http://codepen.io/pazguille/pen/mEdQvX

How to use slideout with a fixed header.

First, you should define the styles for your fixed header:

.fixed-header { position : fixed; width : 100% ; height : 50px ; backface-visibility : hidden; z-index : 2 ; background-color : red; }

Then, using slideout's events you should translate the fixed header:

var fixed = document .querySelector( '.fixed-header' ); slideout.on( 'translate' , function ( translated ) { fixed.style.transform = 'translateX(' + translated + 'px)' ; }); slideout.on( 'beforeopen' , function ( ) { fixed.style.transition = 'transform 300ms ease' ; fixed.style.transform = 'translateX(256px)' ; }); slideout.on( 'beforeclose' , function ( ) { fixed.style.transition = 'transform 300ms ease' ; fixed.style.transform = 'translateX(0px)' ; }); slideout.on( 'open' , function ( ) { fixed.style.transition = '' ; }); slideout.on( 'close' , function ( ) { fixed.style.transition = '' ; });

Demo: http://codepen.io/pazguille/pen/ZBxdgw

How to disable dragging on some elements.

You can use the attribute data-slideout-ignore to disable dragging on some elements:

< nav id = "menu" > < header > < h2 > Menu </ h2 > </ header > </ nav > < main id = "panel" > < header > < h2 > Panel </ h2 > </ header > < div id = "carousel" data-slideout-ignore > < h2 > Carousel </ h2 > ... </ div > </ main >

How to add an overlay to close the menu on click.

You can do that using the powerful slideout API and a little extra CSS:

.panel :before { content : '' ; display : block; background-color : rgba (0,0,0,0); transition : background-color 0.5s ease-in-out; } .panel-open :before { position : absolute; top : 0 ; bottom : 0 ; width : 100% ; background-color : rgba (0,0,0,.5); z-index : 99 ; }

function close ( eve ) { eve.preventDefault(); slideout.close(); } slideout .on( 'beforeopen' , function ( ) { this .panel.classList.add( 'panel-open' ); }) .on( 'open' , function ( ) { this .panel.addEventListener( 'click' , close); }) .on( 'beforeclose' , function ( ) { this .panel.classList.remove( 'panel-open' ); this .panel.removeEventListener( 'click' , close); });

Demo: http://codepen.io/pazguille/pen/BQYRYK

License

MIT license. Copyright © 2015 Mango.