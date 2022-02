slidePage

slidePage3 特别适合主流前端框架开发,无任何依赖库,Gzip压缩后仅有2.4k, 接口符合插件具有的初始化、销毁、重载的方法,适配PC和移动端,可实现内容超出屏幕滚动、手动播放动画、动态更新等特色功能,具体查看完整示例: fullFeatured

Usage

Including files

< link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "https://cdn.jsdelivr.net/gh/lipten/slidePage/dist/slidePage.min.css" > < script type = "text/javascript" src = "https://cdn.jsdelivr.net/gh/lipten/slidePage/dist/slidePage.min.js" > </ script >

Required HTML structure

<div class = "slide-container" id= "slide-container" > < div class = "slide-page page1" > < div class = "container" > < h2 > page1 </ h2 > < p > page1 content </ p > </ div > </ div > < div class = "slide-page page2" > < div class = "container" > < h2 > page2 </ h2 > < p > page2 content </ p > </ div > </ div > </ div >

您可以查看完整examples里的html文件结构 fullFeatured.html

Initialization

new slidePage()

Configuration

var slidepage = new slidePage({ slideContainer: '#slide-container' , slidePages: '.slide-item' , page: 1 , refresh: true , dragMode: false , useWheel: true , useSwipe: true , useAnimation : true , // Events before: function(origin,direction,target){}, after: function(origin,direction,target){}, });

Options

在slidePage中,page指的是每一次全屏滚动的一屏,也可以理解为每一屏对应的页码,必须是1以上的整数

name type default description slideContainer String|Element '.slide-container' 指定slidePage要运行的容器选择器或元素 slidePages String|NodeList|HTMLCollection '.slide-page' 指定`slideContainer`容器里每个page的选择器或元素 page Number 1 首次进入的page页码 dragMode Boolean false 💡移动端开启触控拖动滑屏模式(此功能还在测试阶段),默认为false,前提是`useSwipe: true` useAnimation Boolean true 是否开启动画 refresh Boolean true 每次滚动进入是否重新执行动画 useWheel Boolean true 是否开启鼠标滚轮滑动 useSwipe Boolean true 是否开启移动端触控滑动

Events

name description before 每次全屏滚动前触发事件,回调三个参数(origin, direction, target),分别是滚动前的page序号、方向('next'|'prev')、滚动后的page序号 after 每次全屏滚动后触发事件,回调三个参数(origin, direction, target),参数释义同上

Using Animation

为了方便示例用animate.css,动画效果可以自己实现

Include animate.css

< link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/animate.css@3.5.2/animate.min.css" >

HTML structure

<div class = "step animated fadeIn" data-delay= "1300" > </ div > ;

在想要动画控制的元素上加上step类,并加上css动画类名即可使用动画,data-delay属性控制动画延时播放(默认为100毫秒);

手动触发动画

<div class = "lazy animated fadeIn" > </ div >

在想要手动播放动画的元素上加上lazy类,并加上css动画类名即可使用动画,可以加上data-delay使触发时再延时播放; 通过slidepage.slideFire(page)指定某一页的lazy动画触发播放。

Drag Mode

最新加入的拖动滑屏模式,在实例化时传入配置 dragMode: true ,即可开启,此功能目前为测试阶段,请酌情使用。

现已加入Demo系列豪华套餐:

需要注意的是,为了滑动松手后的动画体验更好,记得在你的项目里设置过渡动画类 .slide-container .slide-page.transition ,调整过渡函数和时长。具体查看示例代码:https://github.com/lipten/slidePage/blob/master/examples/drag.html#L13

Methods

滑动定位到下一屏

滑动定位到上一屏

传入page页码,滑动定位到对应的page

触发对应 page 的lazy手动动画

销毁当前实例,移除所有事件恢复class属性值。

当html里的page发生变化时需要执行动态更新。

newSlidePages 参数非必填,仅应对于初始化的时候 slidePages 参数传入的是 NodeList 或 HTMLCollection 时才需要在更新的时候再传一次变化后的DOM结构通知更新。

Contributing

development

本地运行

npm install npm run server

构建