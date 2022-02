Features

Developed with native javascript, doesn't rely on any frameworks and libraries.

Customizable colors, sizes, precision, etc.

Supports inertia and rebound for swiping meters.

Friendly API for easy use.

PropTypes

Property Type Default Description handleValue Function get the return value canvasWidth Number screen width ruler width canvasHeight Number 83 ruler height heightDecimal Number 35 scale marks length heightDigit Number 18 division marks length lineWidth Number 2 marks width colorDecimal String #E4E4E4 scale marks color colorDigit String #E4E4E4 division marks color divide Number 10 division length of px precision Number 1 division value fontSize Number 20 scale fontSize fontColor String #666666 scale fontColor fontMarginTop Number 35 font margin to the top maxValue Number 230 max value minValue Number 100 min value currentValue Number 100 current value

Getting Started

Install

yarn add slide-ruler --dev

Usage Example

Native JavaScript

< html > < head > < meta charset = "UTF-8" /> < meta name = "author" content = "simbawu" /> < title > Digital Keyboard </ title > </ head > < body > < div id = "values" > </ div > < div id = "app" > </ div > < script src = "./slide-ruler.js" > </ script > </ body > </ html >

import SlideRuler from 'slide-ruler' ; function handleValue ( value ) { console .log(value); document .querySelector( '#values' ).innerHTML = value; } new SlideRuler( { el : document .querySelector( '#app' ), maxValue : 230 , minValue : 100 , currentValue : 180 handleValue : handleValue, precision : 1 } );

React

import React from 'react' ; import SlideRuler from 'slide-ruler' ; class SlideRulerPage extends React . Component { constructor (){ super (); this .handleValue = this .handleValue.bind( this ); this ._renderSlideRuler = this ._renderSlideRuler.bind( this ); } componentDidMount(){ this ._renderSlideRuler(); } handleValue(value){ console .log(value); } _renderSlideRuler(){ return new SlideRuler ( { el : this .refs.slideRuler, maxValue : 230 , minValue : 100 , currentValue : 180 handleValue : handleValue, precision : 1 } ); } render(){ return ( < div ref = 'slideRuler' > </ div > ) } } export default SlideRulerPage;

Vue

<template> < div > </ div > </ template > < script > import SlideRuler from 'slide-ruler' ; export default { mounted () { this ._renderSlideRuler(); }, methods : () { _renderSlideRuler() { return new SlideRuler ( { el : this .$el, maxValue : 230 , minValue : 100 , currentValue : 180 handleValue : handleValue, precision : 1 } ); }, handleValue(value) { console .log(value); } } } </ script >

Angular

import { Component, ViewChild, OnInit, ViewEncapsulation} from '@angular/core' ; import SlideRuler from 'slide-ruler' ; ({ selector: 'my-app' , template: ` <div #slideRuler></div> ` , encapsulation: ViewEncapsulation.None }) export class AppComponent implements OnInit{ ( 'slideRuler' ) slideRuler; ngOnInit(){ this ._renderSlideRuler(); } _renderSlideRuler(){ return new SlideRuler ( { el: this .slideRuler.nativeElement, maxValue: 230 , minValue: 100 , currentValue: 180 handleValue: handleValue, precision: 1 } ); } handleValue(value) { console .log(value); } }

How to Contribute

Anyone and everyone is welcome to contribute to this project. The best way to start is by checking our open issues,submit a new issues or feature request, participate in discussions, upvote or downvote the issues you like or dislike.

License

The MIT License.