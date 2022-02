sleep-promise resolves a promise after a specified delay.

Installation

npm install sleep-promise

Usage async / await

import sleep from 'sleep-promise' ; ( async ( ) => { await sleep( 2000 ); console .log( '2 seconds later …' ); })();

Usage ES5

var sleep = require ( 'sleep-promise' ); sleep( 2000 ).then( function ( ) { console .log( '2 seconds later …' ); });

Usage in a promise chain

import sleep from 'sleep-promise' ; let trace = value => { console .log(value); return value; }; sleep( 2000 ) .then( () => 'hello' ) .then(trace) .then(sleep( 1000 )) .then( value => value + ' world' ) .then(trace) .then(sleep( 500 )) .then( value => value + '!' ) .then(trace);

Usage in a test file that mocks setTimeout

import sinon from 'sinon' ; import sleep from 'sleep-promise' ; const clock = sinon.useFakeTimers(); ( async ( ) => { const sleepPromise = sleep( 2000 ); clock.tick( 2000 ); await sleepPromise; console .log( 'instant' ); const sleepPromise2 = sleep( 2000 , { useCachedSetTimeout : true }); clock.tick( 2000 ); await sleepPromise2; console .log( '2 seconds later' ); })();

License

MIT