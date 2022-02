Streaming IRC message parser.

npm install --save slate-irc-parser yarn add -D slate-irc-parser

import Parser from 'slate-irc-parser' import net from 'net' const client = net.connect({ port : 6667 , host : 'irc.freenode.org' }) const parser = new Parser() client.pipe(parser) parser.on( 'message' , (msg) => { console .log(msg) })

MIT License