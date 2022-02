![Apache 2.0](https://img.shields.io/badge/license-Apache 2.0-blue.svg)

Slack Web and RTM API client. πŸŒ±πŸ™ŒπŸ’•

Written in es2015 JS, published as es5, tested for Node and the browser

Web API is all pure functions (no stateful things like classes or using new )

) RTM API has a thin wrapper for WebSocket (also tested for Node and the browser!)

(also tested for Node and the browser!) Perfect symmetry (low level: method sigs match api docs method sigs are node style)

Opt in (selectivly use the parts of the api surface you want w/o the entire payload)

Well tested, CI and Apache2 licensed

install πŸŒŸπŸ“¦

npm i slack

usage βœ¨πŸš€

slack is tested for Node and the browser.

var slack = require ( 'slack' ) slack.api.test({ hello : 'world' }, console .log)

Usage with es2015 works well too; slack itself is written with Babel. Also nice, you can specify only the methods you need which can trim the payload if you are using slack in the browser.

import test from 'slack/methods/api.test' test({ hyper : 'card' }, console .log)

Starting an RTM session:

import slack from 'slack' let bot = slack.rtm.client() let token = process.env.SLACK_TOKEN bot.hello( message => { console .log( `Got a message: ${message} ` ) bot.close() }) bot.listen({token})

The entire RTM event API is supported.

test setup πŸ”’πŸ”‘πŸ‘ˆ

Clone this repo and create a file called .env in the root with the following:

SLACK_TOKEN =xxxx SLACK_CLIENT_ID =xxxx SLACK_CLIENT_SECRET =xxxx

You can get a SLACK_TOKEN for testing here. You need to register an app for a SLACK_CLIENT_ID and SLACK_CLIENT_SECRET .

testing πŸ’šπŸ’šπŸ’š

πŸ‘‰ In Node:

npm test

πŸ‘‰ Or the browser:

npm run btest

πŸ‘‰ Or kick up a repl and poke around:

slack web api πŸŽ‰πŸπŸš©

The entire Slack Web API is supported. All method signatures accept a params object and Node style callback. Required params are documented inline below.

slack.api.test({}, (err, data)=>)

slack.auth.test({token}, (err, data)=>)

slack.channels.archive({token, channel}, (err, data)=>)

slack.channels.create({token, name}, (err, data)=>)

slack.channels.history({token, channel}, (err, data)=>)

slack.channels.info({token, channel}, (err, data)=>)

slack.channels.invite({token, channel, user}, (err, data)=>)

slack.channels.join({token, name}, (err, data)=>)

slack.channels.kick({token, channel, user}, (err, data)=>)

slack.channels.leave({token, channel}, (err, data)=>)

slack.channels.list({token}, (err, data)=>)

slack.channels.mark({token, channel, ts}, (err, data)=>)

slack.channels.rename({token, channel, name}, (err, data)=>)

slack.channels.setPurpose({token, channel, purpose}, (err, data)=>)

slack.channels.setTopic({token, channel, topic}, (err, data)=>)

slack.channels.unarchive({token, channel}, (err, data)=>)

slack.chat.delete({token, ts, channel}, (err, data)=>)

slack.chat.postMessage({token, channel, text}, (err, data)=>)

slack.chat.update({token, ts, channel, text}, (err, data)=>)

slack.dnd.endDnd({token}, (err, data)=>)

slack.dnd.endSnooze({token}, (err, data)=>)

slack.dnd.info({token}, (err, data)=>)

slack.dnd.setSnooze({token, num_minutes}, (err, data)=>)

slack.dnd.teamInfo({token}, (err, data)=>)

slack.emoji.list({token}, (err, data)=>)

slack.files.delete({token, file}, (err, data)=>)

slack.files.info({token, file}, (err, data)=>)

slack.files.list({token}, (err, data)=>)

slack.files.upload({token, file, filename}, (err, data)=>)

slack.groups.archive({token, channel}, (err, data)=>)

slack.groups.close({token, channel}, (err, data)=>)

slack.groups.create({token, name}, (err, data)=>)

slack.groups.createChild({token, channel}, (err, data)=>)

slack.groups.history({token, channel}, (err, data)=>)

slack.groups.info({token, channel}, (err, data)=>)

slack.groups.invite({token, channel, user}, (err, data)=>)

slack.groups.kick({token, channel, user}, (err, data)=>)

slack.groups.leave({token, channel}, (err, data)=>)

slack.groups.list({token}, (err, data)=>)

slack.groups.mark({token, channel, ts}, (err, data)=>)

slack.groups.open({token, channel}, (err, data)=>)

slack.groups.rename({token, channel, name}, (err, data)=>)

slack.groups.setPurpose({token, channel, purpose}, (err, data)=>)

slack.groups.setTopic({token, channel, topic}, (err, data)=>)

slack.groups.unarchive({token, channel}, (err, data)=>)

slack.im.close({token, channel}, (err, data)=>)

slack.im.history({token, channel}, (err, data)=>)

slack.im.list({token}, (err, data)=>)

slack.im.mark({token, channel, ts}, (err, data)=>)

slack.im.open({token, user}, (err, data)=>)

slack.mpim.close({token, channel}, (err, data)=>)

slack.mpim.history({token, channel}, (err, data)=>)

slack.mpim.list({token}, (err, data)=>)

slack.mpim.mark({token, channel, ts}, (err, data)=>)

slack.mpim.open({token, users}, (err, data)=>)

slack.oauth.access({client_id, client_secret, code}, (err, data)=>)

slack.pins.add({token, channel}, (err, data)=>)

slack.pins.list({token, channel}, (err, data)=>)

slack.pins.remove({token, channel}, (err, data)=>)

slack.reactions.add({token, name}, (err, data)=>)

slack.reactions.get({token}, (err, data)=>)

slack.reactions.list({token}, (err, data)=>)

slack.reactions.remove({token, name}, (err, data)=>)

slack.rtm.start({token}, (err, data)=>)

slack.search.all({token, query}, (err, data)=>)

slack.search.files({token, query}, (err, data)=>)

slack.search.messages({token, query}, (err, data)=>)

slack.stars.add({token}, (err, data)=>)

slack.stars.list({token}, (err, data)=>)

slack.stars.remove({token}, (err, data)=>)

slack.team.accessLogs({token}, (err, data)=>)

slack.team.info({token}, (err, data)=>)

slack.team.integrationLogs({token}, (err, data)=>)

slack.usergroups.create({token, name}, (err, data)=>)

slack.usergroups.disable({token, usergroup}, (err, data)=>)

slack.usergroups.enable({token, usergroup}, (err, data)=>)

slack.usergroups.list({token}, (err, data)=>)

slack.usergroups.update({token, usergroup}, (err, data)=>)

slack.usergroups.users.list({token, usergroup}, (err, data)=>)

slack.usergroups.users.update({token, usergroup, users}, (err, data)=>)

slack.users.getPresence({token, user}, (err, data)=>)

slack.users.info({token, user}, (err, data)=>)

slack.users.list({token}, (err, data)=>)

slack.users.setActive({token}, (err, data)=>)

slack.users.setPresence({token, presence}, (err, data)=>)

slack rtm api

slack.rtm.client() is a factory method that returns an thinly wrapped WebSocket instance with helpers for registering callbacks to Slack RTM events.

var slack = require ( 'slack' ) var bot = slack.rtm.client() var token = process.env.SLACK_TOKEN console .log( Object .keys(bot)) bot.started( function ( payload ) { console .log( 'payload from rtm.start' , payload) }) bot.user_typing( function ( msg ) { console .log( 'several people are coding' , msg) }) bot.listen({ token :token})

Try it out by running npm start :

rtm client api

bot.ws is a WebSocket instance constructed from slack/methods/rtm.start payload

is a instance constructed from payload bot.started(payload=>) fires after rtm.start payload response is recieved and socket established

fires after payload response is recieved and socket established bot.close() closes the WebSocket

closes the bot.listen({token}) initiates the slack/methods/rtm.start handshake and delegates all messages

rtm events

Each of these are methods on bot for registering handlers for the events of the same name.