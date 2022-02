Slack-markdown aims to be a markdown parser for slack messages.

Installation

npm install --save slack-markdown

Usage

const { toHTML } = require ( "slack-markdown" ); console .log(toHTML( "This *is* a _test_" ));

Options

const { toHTML } = require ( "slack-markdown" ); toHTML( "This *is* a _test_" , options);

options is an object with the following properties (all are optional):