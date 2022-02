Goal

TypeScript controllers and models as the single source of truth for your API

A valid swagger spec is generated from your controllers and models, including: Paths (e.g. GET /Users) Definitions based on TypeScript interfaces (models) Parameters/model properties marked as required or optional based on TypeScript (e.g. myProperty?: string is optional in the Swagger spec) jsDoc supported for object descriptions (most other metadata can be inferred from TypeScript types)

Routes are generated for middleware of choice Express currently included, other middleware can be supported using a simple handlebars template Validate request payloads



Philosophy

Rely on TypeScript type annotations to generate API metadata if possible

If regular type annotations aren't an appropriate way to express metadata, use decorators

Use jsdoc for pure text metadata (e.g. endpoint descriptions)

Minimize boilerplate

Models are best represented by interfaces (pure data structures), but can also be represented by classes

How it works

Create Controllers

import {Get, Route} from 'tsoa' ; import {UserService} from '../services/userService' ; import {User, UserCreationRequest} from '../models/user' ; ( 'Users' ) export class UsersController { ( '{id}' ) public async getUser(id: number ): Promise <User> { return await new UserService().get(id); } () public async createUser(request: UserCreationRequest): Promise <User> { return await new UserService().create(reqest); } }

Create Models

export interface User { id: number ; email: string ; name: Name; status?: string ; phoneNumbers: string []; } export interface Name { first: string ; last?: string ; } export interface UserCreationRequest { email: string ; name: Name; phoneNumbers: string []; }

From command line/npm script:

// generate swagger.json tsoa swagger --entryFile=./src/server.ts --swaggerDir=./dist // generate routes tsoa routes --entryFile=./src/server.ts --routesDir=./src

See CLI documentation

Consume generated routes

import * as methodOverride from 'method-override' ; import * as express from 'express' ; import * as bodyParser from 'body-parser' ; import {RegisterRoutes} from './routes' ; import './controllers/usersController' ; const app: express.Express = express(); app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true })); app.use(bodyParser.json()); app.use(methodOverride()); RegisterRoutes(app); app.listen( 3000 );

Now that you have a swagger spec (swagger.json), you can use all kinds of amazing tools that generate documentation, client SDKs, and more.

Installation

npm install tsoa --save

Command Line Interface

Swagger.json generation

Usage : tsoa swagger [options] Options: --entry- file , - e Server entry point; this should be your top level file , e . g . server.ts/ app .ts [string] [required] --swagger- dir , -s Swagger directory; generated swagger.json will be dropped here [string] [required] --host, --ho API host, e . g . localhost:3000 or https: [string] --ver, -v API version number; defaults to npm package version [string] --name, - n API name; defaults to npm package name [string] --description, - d API description; defaults to npm package description --license, - l API license; defaults to npm package license --basePath, -b Base API path; e . g . the '/v1' in https:

Route generation

Usage : tsoa routes [options] Options : -- -file, -e Server point server.ts/app.ts [ string] [required] --routes-dir, -r Routes directory generated wiring up routes using middleware of choice) will be dropped here [ string] [required] --middleware, -m Middleware provider [ string] [choices: "express" ] [default: "express" ] -- basePath, - b Base API path

Examples

An example project is available here