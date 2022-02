Change the skin tone of an emoji 👌👌🏻👌🏼👌🏽👌🏾👌🏿

The Fitzpatrick scale is used to specify skin tones for emoji characters which represent humans.

Install

npm install skin-tone

Usage

import skinTone from 'skin-tone' ; skinTone( '👍' , 'brown' ); skinTone( '👍' , 'white' ); skinTone( '👍🏾' , 'none' ); skinTone( '🦄' , 'darkBrown' );

API

emoji

Type: string

Emoji to modify.

type

Type: 'none' | 'white' | 'creamWhite' | 'lightBrown' | 'brown' | 'darkBrown'

Skin tone to use for emoji .

'none' : (Removes skin tone)

: (Removes skin tone) 'white' : 🏻 (Fitzpatrick Type-1–2)

: 🏻 (Fitzpatrick Type-1–2) 'creamWhite' : 🏼 (Fitzpatrick Type-3)

: 🏼 (Fitzpatrick Type-3) 'lightBrown' : 🏽 (Fitzpatrick Type-4)

: 🏽 (Fitzpatrick Type-4) 'brown' : 🏾 (Fitzpatrick Type-5)

: 🏾 (Fitzpatrick Type-5) 'darkBrown' : 🏿 (Fitzpatrick Type-6)