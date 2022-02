This repository is transitioning in preparation for upcoming changes to the SingularityNET platform. For accurate documentation with respect to SingularityNET Alpha on Kovan, please refer to this previous commit.

Includes SingularityNET platform contracts, migrations, tests

Contracts

Registry

Per-network contract that maintains a registration structure including organizations, services, and type repositories. Consumers can query this registry by organization, service name, or tag in order to find AI services to use.

MultiPartyEscrow

Contract which support payment channels in SingularityNet.

Interfaces (npm version 1.0.1) - AGIX Compatible

Name InterfaceID (ERC-165) Source Code IRegistry 0x3f2242ea IRegistry.sol

Deployed Contracts (npm version 1.0.1)

Registry (Mainnet): 0x247DEbEBB766E4fA99667265A158060018D5f4F8

Multi Party Escrow (Mainnet): 0x5e592F9b1d303183d963635f895f0f0C48284f4e

AGI Token (Mainnet) : 0x5B7533812759B45C2B44C19e320ba2cD2681b542

Registry (Kovan): 0xc254E2c484bfa175EE1E299DfeF6183bC3Fe12Ad

Multi Party Escrow (Kovan): 0x2BfED8c52b43DBb7F0a8201d1d9e478E48656bf5

AGI Token (Kovan) : 0x20802d1a9581b94e51db358C09e0818d6bd071b4

Registry (Ropsten) : 0xB12089BD3F20A2C546FAad4167A08C57584f89C8

Multi Party Escrow (Ropsten) : 0xFB1EB92D0721f0109bCC3aFd4eBbF0f7F06FCB52

AGI Token (Ropsten) : 0xA1e841e8F770E5c9507E2f8cfd0aA6f73009715d

Interfaces (npm version 0.3.2) - AGI Compatible

Name InterfaceID (ERC-165) Source Code IRegistry 0x3f2242ea IRegistry.sol

Deployed Contracts (npm version 0.3.3)

Registry (Mainnet): 0xdce9c76ccb881af94f7fb4fac94e4acc584fa9a5

Multi Party Escrow (Mainnet): 0x34e2eee197efaabecc495fdf3b1781a3b894eb5f

AGI Token (Mainnet) : 0x8eb24319393716668d768dcec29356ae9cffe285

Registry (Kovan): 0x89a780619a7b0542b52bbb929bc1ea01516542ec

Multi Party Escrow (Kovan): 0x5e3b04dba48b775fcae65d738b7a75589a42fd3a

AGI Token (Kovan) : 0x3b226fF6AAd7851d3263e53Cb7688d13A07f6E81

Registry (Ropsten) : 0x663422c6999ff94933dbcb388623952cf2407f6f

Multi Party Escrow (Ropsten) : 0x8fb1dc8df86b388c7e00689d1ecb533a160b4d0c

AGI Token (Ropsten) : 0xb97E9bBB6fd49865709d3F1576e8506ad640a13B

Interfaces (npm version 0.3.0)

Name InterfaceID (ERC-165) Source Code IRegistry 0x256b3545 IRegistry.sol

Deployed Contracts (npm version 0.3.0)

Registry (Mainnet): 0xb3180a92e210b45e3447976a412ac0df859febaf

Multi Party Escrow (Mainnet): 0x9c9252ec9fa844e2c7bd2e6f54bec2901938479f

AGI Token (Mainnet) : 0x8eb24319393716668d768dcec29356ae9cffe285

Registry (Kovan): 0xe331bf20044a5b24c1a744abc90c1fd711d2c08d

Multi Party Escrow (Kovan): 0x39f31ac7b393fe2c6660b95b878feb16ea8f3156

AGI Token (Kovan) : 0x3b226fF6AAd7851d3263e53Cb7688d13A07f6E81

Multi Party Escrow (Ropsten) : 0x7e6366fbe3bdfce3c906667911fc5237cc96bd08

Registry (Ropsten) : 0x5156fde2ca71da4398f8c76763c41bc9633875e4

AGI Token (Ropsten) : 0xb97E9bBB6fd49865709d3F1576e8506ad640a13B

Requirements

Install

Dependencies

npm install

Compile

npm run-script compile

Test

npm run-script test

Package

npm run package-npm

Release

Contract build artifacts are published to NPM: https://www.npmjs.com/package/singularitynet-platform-contracts