Simport

Use dynamic imports just like plain old require.

With simport you can:

get require

get __filename or __dirname

or load json

avoid extensions

avoid destructuring default

pass simport into functions like tryToCatch

into functions like tryToCatch use absolute path in windows

Install

npm i simport

API

createSimport

Commonjs:

const {createSimport} = require ( 'simport' ); const simport = createSimport(__filename);

ESM:

import {createSimport} from 'simport' ; const simport = createSimport( import .meta.url); await simport( './package.json' ); ({ name : simport, }); await simport( './server' ); const validate = await simport( './validate' ); const { default : validate2} = await import ( './validate.js' );

createCommons

import {createCommons} from 'simport' ; const { __filename, __dirname, require , } = createCommons( import .meta.url);

License

MIT