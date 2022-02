simplehttp2server

simplehttp2server serves the current directory on an HTTP/2.0 capable server. This server is for development purposes only.

You probably want simplehttp2server-cli instead.

Install

$ npm install

Usage

import {execFile} from 'child_process' ; import simplehttp2server from 'simplehttp2server' ; execFile(simplehttp2server, err => { console .log( 'simplehttp2server is starting!' ); });

License

MIT © Shogo Sensui