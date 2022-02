A simple API for interacting with binary and plain text plist data.

Installation

npm install simple-plist yarn add simple-plist

Synchronous API

const plist = require ( "simple-plist" ); let data; data = plist.readFileSync( "/path/to/some.plist" ); plist.writeFileSync( "/path/to/plaintext.plist" , data); plist.writeBinaryFileSync( "/path/to/binary.plist" , data);

Asynchronous API

Note: all of the async examples can optionally be converted to promises using node's util.promisify .

const plist = require ( "simple-plist" ); let data; function callback ( err, contents ) { if (err) throw err; data = contents; } plist.readFile( "/path/to/some.plist" , callback); plist.writeFile( "/path/to/plaintext.plist" , data, callback); plist.writeBinaryFile( "/path/to/binary.plist" , data, callback);

In Memory

const plist = require ( "simple-plist" ); plist.stringify({ name : "Joe" , answer : 42 });

const plist = require ( "simple-plist" ); const xml = `<plist> <dict> <key>name</key> <string>Joe</string> </dict> </plist>` ; plist.parse(xml);

TypeScript Support

All functions have typescript signatures, but there are a few handy generics that are worth pointing out. Those generics belong to parse , readFile , and readFileSync . Here's an example: