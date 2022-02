能做什么

简单、统一、轻巧的 Node.js 版网易云音乐 API。

简单: 8个常用接口

统一: 标准 Promise API

轻巧:不依赖任何第三方库

贡献者

核心逻辑的实现参考 PHP 版本的 Meting 项目。

核心的 API 类的逻辑来自于 张小张同学。

最新更新

若 API playlist 数据出现异常,可暂时使用 API _playlist

怎么用

npm i simple-netease-cloud-music --save

const NeteaseMusic = require ( 'simple-netease-cloud-music' ) const nm = new NeteaseMusic() const nm = new NeteaseMusic({ cookie : '__Your_Cookies__' }) nm.search( '一人饮酒醉' ).then( data => { console .log( '歌曲搜索' , data) }) nm.playlist( '751387161' ).then( data => { console .log( '歌单' , data) }) nm.picture( '19124905253588326' , 400 ).then( data => { console .log( '图片地址' , data) }) nm.artist( '4130' ).then( data => { console .log( '艺术家' , data) }) nm.album( '35327877' ).then( data => { console .log( '歌单' , data) }) nm.lyric( '479403027' ).then( data => { console .log( '歌词' , data) }) nm.url( '479403027' ).then( data => { console .log( '歌曲地址' , data) }) nm.song( '479403027' ).then( data => { console .log( '歌曲详情' , data) })

测试开发

yarn dev yarn lint yarn test yarn build

License

MIT