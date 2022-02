linearScale

Bare-bones equivalent for the functionality of d3.scale.linear

Parameters

domain Array<number>

range Array<number>

Examples

var linearScale = require ( 'simple-linear-scale' ); var scaleFunction = linearScale([ 0 , 1 ], [ 0 , 100 ]); scaleFunction( 0.5 ); var scaleFunction = linearScale([ 0 , 1 ], [ 0 , 10 ], true ); scaleFunction( 100 );