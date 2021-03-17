openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard
sc

simple-crop

by Young
4.1.3 (see all)

全网唯一支持裁剪图片任意角度旋转、交互体验媲美原生客户端的全平台图片裁剪组件。

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

8

GitHub Stars

350

Maintenance

Last Commit

1yr ago

Contributors

2

Package

Dependencies

3

License

ISC

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

SimpleCrop

全网唯一支持裁剪图片任意角度旋转、交互体验媲美原生客户端全平台图片裁剪组件。

English

特性及优势

和目前流行的图片裁剪组件相比，其优势在于以下几点：

  • 裁剪图片支持任意角度旋转；
  • 支持 Script 标签、微信小程序、React、Vue；
  • 支持移动和 PC 设备；
  • 支持边界判断、当裁剪框里出现空白时，图片自动吸附至完全填满裁剪框；
  • 移动端缩放以双指中心为基准点；
  • 交互体验媲美原生客户端。

安装

npm install simple-crop

示例

微信小程序示例

微信小程序示例

移动端示例

移动端示例

左侧是 IOS 系统相册中原生的图片裁剪功能，右侧为 SimpleCrop 移动端示例。

可以扫描二维码体验：

移动端示例二维码

或者访问以下链接：

https://newbieyoung.github.io/Simple-Crop/examples/test-2.html

PC 示例

PC 示例

链接如下：

https://newbieyoung.github.io/Simple-Crop/examples/test-1.html

用法

文档

开源许可协议

MIT License.

TodoList

类型 描述 状态
feature 支持镜像变换
feature 支持常用滤镜
feature 旋转时以裁剪框为中心
feature 触摸移动时如果没有在图片区域是否应该触发
feature 支持 flutter、Angular 等
feature 微信小程序交互使用 wxs 优化
feature 裁剪图片类型默认和上传图片类型一致，另外提供图片类型以及图片质量参数

兼容性自测

设备 浏览器 版本 结果

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial