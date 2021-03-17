SimpleCrop

全网唯一 支持裁剪图片任意角度旋转、交互体验 媲美原生客户端 的 全平台 图片裁剪组件。

English

特性及优势

和目前流行的图片裁剪组件相比，其优势在于以下几点：

裁剪图片支持任意角度旋转；

支持 Script 标签、微信小程序、React、Vue；

支持移动和 PC 设备；

支持边界判断、当裁剪框里出现空白时，图片自动吸附至完全填满裁剪框；

移动端缩放以双指中心为基准点；

交互体验媲美原生客户端。

安装

npm install simple-crop

示例

微信小程序示例

移动端示例

左侧是 IOS 系统相册中原生的图片裁剪功能，右侧为 SimpleCrop 移动端示例。

可以扫描二维码体验：

或者访问以下链接：

https://newbieyoung.github.io/Simple-Crop/examples/test-2.html

PC 示例

链接如下：

https://newbieyoung.github.io/Simple-Crop/examples/test-1.html

用法

开源许可协议

MIT License.

TodoList

类型 描述 状态 feature 支持镜像变换 feature 支持常用滤镜 feature 旋转时以裁剪框为中心 feature 触摸移动时如果没有在图片区域是否应该触发 feature 支持 flutter、Angular 等 feature 微信小程序交互使用 wxs 优化 feature 裁剪图片类型默认和上传图片类型一致，另外提供图片类型以及图片质量参数

兼容性自测