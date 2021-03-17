全网唯一支持裁剪图片任意角度旋转、交互体验
媲美原生客户端的
全平台图片裁剪组件。
和目前流行的图片裁剪组件相比，其优势在于以下几点：
npm install simple-crop
左侧是 IOS 系统相册中原生的图片裁剪功能，右侧为 SimpleCrop 移动端示例。
可以扫描二维码体验：
或者访问以下链接：
https://newbieyoung.github.io/Simple-Crop/examples/test-2.html
链接如下：
https://newbieyoung.github.io/Simple-Crop/examples/test-1.html
MIT License.
|类型
|描述
|状态
|feature
|支持镜像变换
|feature
|支持常用滤镜
|feature
|旋转时以裁剪框为中心
|feature
|触摸移动时如果没有在图片区域是否应该触发
|feature
|支持 flutter、Angular 等
|feature
|微信小程序交互使用 wxs 优化
|feature
|裁剪图片类型默认和上传图片类型一致，另外提供图片类型以及图片质量参数
|设备
|浏览器
|版本
|结果