Super-minimalist version of concat-stream . Less than 15 lines!

install

npm install simple-concat

usage

This example is longer than the implementation.

var s = new stream.PassThrough() concat(s, function ( err, buf ) { if (err) throw err console .error(buf) }) s.write( 'abc' ) setTimeout( function ( ) { s.write( '123' ) }, 10 ) setTimeout( function ( ) { s.write( '456' ) }, 20 ) setTimeout( function ( ) { s.end( '789' ) }, 30 )

license

MIT. Copyright (c) Feross Aboukhadijeh.