sign-canvas 一个基于 canvas 开发,封装于 Vue 组件的通用手写签名板(电子签名板),支持 pc 端和移动端;

┭┮﹏┭┮ 因为 vue-sign-canvas 的包名被占用了,只好去掉一个前缀了.... 假如此轮子对你有帮助,请顺手 star 一下吧.o( ̄︶ ̄)o

开始使用! 下载安装 npm 包

npm i sign-canvas --save

import SignCanvas from "sign-canvas" ; Vue.use(SignCanvas); import SignCanvas from "sign-canvas" ; components: { SignCanvas; }

你可以这样使用:

组件模板使用

< template > < div id = "app" > < h2 class = "title" > Vue Sign Canvas 电子签名板 </ h2 > < sign-canvas class = "sign-canvas" ref = "SignCanvas" :options = "options" v-model = "value" /> < img v-if = "value" class = "view-image" :src = "value" width = "150" height = "150" /> < div class = "config" > < ul class = "ul-config" > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 书写速度: </ span > < span class = "item-content" > < select name = "isSign" v-model = "options.isSign" > < option :value = "true" > 签名 </ option > < option :value = "false" > 写字 </ option > </ select > </ span > </ li > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 显示边框/网格: </ span > < span class = "item-content" > < select name = "isSign" v-model = "options.isShowBorder" > < option :value = "true" > 显示 </ option > < option :value = "false" > 不显示 </ option > </ select > </ span > </ li > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 兼容高倍屏高清绘制: </ span > < span class = "item-content" > < select name = "isSign" v-model = "options.isDpr" > < option :value = "true" > 启用 </ option > < option :value = "false" > 关闭 </ option > </ select > </ span > </ li > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 边框宽度: </ span > < span class = "item-content" > < input v-model = "options.borderWidth" type = "number" /> </ span > </ li > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 下笔宽度: </ span > < span class = "item-content" > < input v-model = "options.writeWidth" type = "number" /> </ span > </ li > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 图片类型: </ span > < span class = "item-content" > < input v-model = "options.imgType" type = "text" /> </ span > </ li > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 线条的边缘类型: </ span > < span class = "item-content" > < select name = "lineCap" v-model = "options.lineCap" > < option value = "butt" > 平直的边缘 </ option > < option value = "round" > 圆形线帽 </ option > < option value = "square" > 正方形线帽 </ option > </ select > </ span > </ li > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 线条交汇时边角的类型: </ span > < span class = "item-content" > < select name = "lineCap" v-model = "options.lineJoin" > < option value = "bevel" > 创建斜角 </ option > < option value = "round" > 创建圆角 </ option > < option value = "miter" > 创建尖角 </ option > </ select > </ span > </ li > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 画笔颜色: </ span > < span class = "item-content" > < input type = "color" v-model = "options.writeColor" /> </ span > </ li > < li class = "li-c" > < span class = "item-label" > 背景色: </ span > < span class = "item-content" > < input type = "color" v-model = "options.bgColor" /> </ span > </ li > </ ul > </ div > < div class = "sign-btns" > < span id = "clear" @ click = "canvasClear()" > 清空 </ span > < span id = "save" @ click = "saveAsImg()" > 保存 </ span > < span id = "save" @ click = "downloadSignImg()" > 下载 </ span > </ div > </ div > </ template > < script > import SignCanvas from "../packages" ; export default { components : { SignCanvas }, data() { return { value : null , options : { isDpr : false , lastWriteSpeed : 1 , lastWriteWidth : 2 , lineCap : "round" , lineJoin : "bevel" , canvasWidth : 350 , canvasHeight : 370 , isShowBorder : true , bgColor : "#fcc" , borderWidth : 1 , borderColor : "#ff787f" , writeWidth : 5 , maxWriteWidth : 30 , minWriteWidth : 5 , writeColor : "#101010" , isSign : true , imgType : "png" , }, }; }, methods : { canvasClear() { this .$refs.SignCanvas.canvasClear(); }, saveAsImg() { const img = this .$refs.SignCanvas.saveAsImg(); alert( `image 的base64: ${img} ` ); }, downloadSignImg() { this .$refs.SignCanvas.downloadSignImg(); }, }, }; </ script > < style lang = "less" > * { margin: 0; padding: 0; } .title { padding: 20px; text-align: center; } .sign-canvas { display: block; margin: 20px auto; } .view-image { display: block; margin: 20px auto; } .config { width: 350px; margin: 20px auto; .ul-config { .li-c { display: flex; align-items: center; padding: 4px 10px; .item-label { font-size: 14px; } .item-content { margin-left: 10px; } } } } .sign-btns { display: flex; justify-content: space-between; #clear, #clear1, #save { display: inline-block; padding: 5px 10px; width: 76px; height: 40px; line-height: 40px; border: 1px solid #eee; background: #e1e1e1; border-radius: 10px; text-align: center; margin: 20px auto; cursor: pointer; } } </ style >

功能与配置

props:{ options : { required : false , type : [ Object ], default : () => null } }

配置项 options 属性

{ isFullScreen : false , isFullCover : false , isDpr : false , lastWriteSpeed : 1 , lastWriteWidth : 2 , lineCap : 'round' , lineJoin : 'bevel' , canvasWidth : 350 , canvasHeight : 370 , isShowBorder : true , bgColor : '#fcc' , borderWidth : 1 , borderColor : "#ff787f" , writeWidth : 5 , maxWriteWidth : 30 , minWriteWidth : 5 , writeColor : '#101010' , isSign : true , imgType : 'png' }

内置方法

this .$refs.SignCanvas.canvasClear(); this .$refs.SignCanvas.saveAsImg(); this .$refs.SignCanvas.downloadSignImg();

图片展示

初始化展示

非签名模式书写展示

保存展示

下载的图片展示

签名模式的图片展示

二次开发 下载项目

git clone https://github.com/langyuxiansheng/vue-sign-canvas.git

Project setup

cd vue-sign-canvas npm install

Compiles and hot-reloads for development

npm run dev

Compiles and minifies for production

npm run build

Lints and fixes files

npm run lint

缺陷 & 后期计划

目前还没有撤销回到上一步的操作,一旦输入错了就只有清除重写了(这个是之前去银行的时候,那个签名板是这样设计的); 如果有需要还是可以考虑加上回到上一步的方法.

更新日志

v1.1.4 功能更新:增加全屏手写方案,可以通过 options.isFullScreen,和 options.isFullCover 属性控制,全屏模式下 canvasWidth 和 canvasHeight 属性设置无效,感谢网友 AFelicity”的建议与反馈。

v1.1.3 功能更新:增加高倍屏下,绘制会模糊的适配方案,可以通过 options.isDpr 属性进行开启或者关闭,感谢网友“Wong-Harry”的建议与反馈。

v1.1.2 优化部分逻辑代码.

v1.1.1 修复 background 拼写错误,感谢网友"shady-xia"的反馈和建议.

v1.1.0 本次更新调整较大,内容如下:

调整局部组件注册的逻辑,全局使用的不收影响,如果有局部注册的朋友请调整一下.

调整 demo 样式,增加动态配置项,属性支持动态响应了;

修复滚动距离导致画点偏移的 bug,优化核心代码,感谢网友“Jayj1997”的建议和反馈。

v1.0.7 修复定位下的轨迹偏移,受 position 属性的影响的 bug。感谢网友“gexiaoyun” 和 “xingguyue”的反馈。

v1.0.6 修复多个 canvas 无法同时存在的 bug,修复移动端滚动后影响绘制轨迹的 bug。感谢网友“hytao2017”的反馈。

v1.0.5 优化部分代码。

v1.0.4 修复增加局部注册引入方式。

v1.0.3 修复“在移动端时,如果标签距离左侧有间距, 画笔和绘制的内容有偏移 #4”的 bug,感谢网友“xiaohuyahappy ”和“tzy19920902”的 bug 反馈见及修复建议。

v1.0.2 兼容移动端的可用性

v1.0.1 修复无法清空的 bug

v1.0.0 注册发布到 npmjs

