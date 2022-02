⚠️ Show js error

Shows a message when an js error occurs in a browser.

Useful for developing and testing your site on mobile phones, tablets and desktop.

Shortly:





Detail:



Browsers

Chrome

Firefox

Safari

MS Edge

IE >= 11

Install

npm install show-js- error --save-dev

Using

< link rel = "stylesheet" href = "./node_modules/show-js-error/dist/show-js-error.css" /> < script src = "./node_modules/show-js-error/dist/show-js-error.js" > </ script >

or

< link rel = "stylesheet" href = "./node_modules/show-js-error/dist/show-js-error.css" />

With default settings:

import 'show-js-error' ;

or with own settings:

import { showJSError } from 'show-js-error' ; showJSError.setSettings({ reportUrl : 'https://github.com/hcodes/show-js-error/issues/new?title={title}&body={body}' });

API

Set settings for error panel.

showJSError.setSettings({ reportUrl : 'https://github.com/hcodes/show-js-error/issues/new?title={title}&body={body}' , templateDetailedMessage : 'My title

{message}' , })

.show(error?: Error | object | string)

Show error panel.

showJSError.show();

Show error panel with transmitted error.

showJSError.show({ title : 'My title' , message : 'My message' , filename : 'My filename' , stack : 'My stack' , lineno : 100 , colno : 3 }); showJSError.show( 'My error' ); showJSError.show( new Error ( 'My error' ));

Hide error panel.

Toggle detailed info about current error.

Deattach error panel from page, remove global event listeners.

MIT License