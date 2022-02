Get a short hash from a string. Uses Bernstein's popular "times 33" hash algorithm but returns a hex string instead of a number

This is just a convenient wrapper around hash-string .

Installation

Install short-hash using npm:

npm install --save short-hash

Usage

Module usage

var shortHash = require ( 'short-hash' ); shortHash( 'a string to hash...' );

API

Name Type Description str String The string to hash

Returns: String , a hexadecimal string.

License

MIT