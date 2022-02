Shitty query strings parser

Did you ever meet URIError: URI malformed ? Nice.

Dedicated to do not fail when decodeURIComponent fails (just return undecoded val).

(and fast) It uses try {} catch (e) {} while decoding tokens.

Usage

var qs = require ( 'shitty-qs' ); var q = qs( 'sid1=t728%F590&sid2=8518224&sid3=LA&sid4=188.19' ); { sid1 : 't728%F590' , sid2 : '8518224' , sid3 : 'LA' , sid4 : '188.19' }

Performance

Performance is roughly the same as without try-catch for valid query string

➜ node perf-test.js shitty-qs normalStuff: 683ms shitty-qs shittyStuff: 1782ms qs normalStuff: 1244ms qs shittyStuff: 2455ms query-string normalStuff: 742ms query-string shittyStuff: URIError: URI malformed

FAQ

Q: Is it ready for production?

A: YES!!!

License

MIT