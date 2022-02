shellcheck

Linting for your bash code.

This package downloads the last version of koalaman's shellcheck from the official servers. And makes the binary available at node_modules/.bin/shellcheck .

Installation

npm install shellcheck --save-dev

Usage

Edit package.json to call shellcheck from your npm scripts:

{ "scripts" : { "lint" : "shellcheck '**/*.sh'" } }

