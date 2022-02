Sharkhorse

Javascript Test factories

Summary

Defining Factories

Factory definitions are plain javascript objects that hold generator objects.

import {generators} from 'sharkhorse' ; export const Message = { id : generators.sequence(), subject : generators.lorem().words( 2 ), from : { name : generators.name().full(), email : generators.email() } };

Building objects from factories

To build an object from a factory definition use a create or 'createMany` function the function would iterate through object's nested properties and evaluate all generators to their values

import {create, createMany} from 'sharkhorse' ; import {Message} from './message_factory' ; create(Message) create(Message)

createMany() will create an array of objects

createMany(Message, 3 )

generators

generates an incrementing or decrementing number every time it's evaluated

generators.sequence() generators.sequence().decrement() generators.sequence().startFrom( 100 )

generates a random number

generators.number() generators.number().min( 500 ) generators.number().max( 2 ) generators.number().min( 0 ).max( 2 )

generators .randomItem ([ 1 , 2 , 3 ])

generates a random name

generators.name() generators.name().full() generators.name().first() generators.name().last()

generates a random unique email every time it's evaluated

generators.email()

Tagged template string generator. Any generator passed as a template string value will be evaluated when passing the generator into create function

let MyStr = generators.templateString `test ${generators.sequence()} ` ; create(MyStr); create(MyStr); create(MyStr);

generates random text

generators.lorem() generators.lorem().word() generators.lorem().words(n) generators.lorem().paraghaph() generators.lorem().paraghaphs(n)

generators.date() generators.date().jsTimestamp generators.date().unixTimestamp

generates a new factory object from the passed argument

generate.create(MessageFactory)