Sharec

With sharec you can share and manage configuration across projects, keep your code up to date and start new projects in one command.

Just transform this:

{ "name": "my-awesome-project", "version": "1.0.0", "scripts": { "start": "NODE_ENV=development ./dev", "build": "rimraf dist && NODE_ENV=production ./build", - "eslint": "eslint ./src/**/*.js" }, - "husky": { - "hooks": { - "pre-commit": "lint-staged" - } - }, - "lint-staged": { - "src/**/*.js": [ - "eslint", - "prettier --write", - "git add" - ] - }, - "browserslist": [ - "last 2 version", - "> 1%" - ], - "babel": { - "presets": [ - "@babel/preset-env" - ] - }, - "prettier": { - "singleQuote": true, - "semi": false - }, - "jest": { - "testURL": "http://localhost/", - "moduleNameMapper": { - "^src/(.*)$": "<rootDir>/src/$1" - } - }, - "eslintConfig": { - "parser": "babel-eslint", - "env": { - "browser": true, - "es6": true, - "node": true, - "jest": true - }, - "extends": "standard", - "rules": { - "space-before-function-paren": 0 - }, - "parserOptions": { - "ecmaVersion": 8, - "ecmaFeatures": { - "spread": true - }, - "sourceType": "module" - } - }, - "eslintIgnore": [ - "/node_modules", - "/dist" - ], "devDependencies": { - "@babel/core": "^7.0.1", - "@babel/preset-env": "^7.0.0", - "babel-core": "7.0.0-bridge.0", - "babel-eslint": "^10.0.0", - "babel-jest": "^23.6.0", - "eslint": "^5.6.0", - "eslint-config-standard": "^12.0.0", - "eslint-plugin-import": "^2.9.0", - "eslint-plugin-node": "^9.0.0", - "eslint-plugin-promise": "^4.0.1", - "eslint-plugin-standard": "^4.0.0", - "husky": "^2.0.0", - "lint-staged": "^8.0.4", - "prettier": "^1.11.1" } }

To this:

{ "name": "my-awesome-project", "version": "1.0.0", "scripts": { "start": "NODE_ENV=development ./dev", "build": "rimraf dist && NODE_ENV=production ./build", }, "devDependencies": { + "my-awesome-config": "1.0.0" } }

Continue reading on sharec.js.org