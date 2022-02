Installation

Using npm:

npm install shape-json

In Node.js:

var shape = require ( 'shape-json' );

Parse input by a scheme defined as json

Consider you want to transform the below json object, into a nested json object we used to from MEAN stack.

var input = [ { pid : 1 , contributor : 'jdalton' , projectID : 1 , projectName : 'lodash' }, { pid : 1 , contributor : 'jdalton' , projectID : 2 , projectName : 'docdown' }, { pid : 1 , contributor : 'jdalton' , projectID : 3 , projectName : 'lodash-cli' }, { pid : 2 , contributor : 'contra' , projectID : 4 , projectName : 'gulp' }, { pid : 3 , contributor : 'phated' , projectID : 4 , projectName : 'gulp' }, ]

Instead of producing a lot of duplicated code to accomplish such transformations. We declare a scheme as a json object:

var scheme = { "$group[contributors](pid)" : { "id" : "pid" , "name" : "contributor" , "$group[projects](projectID)" : { "id" : "projectID" , "name" : "projectName" } } }; console .log(shape.parse(input, scheme));

This is what you get:

{ "contributors" : [ { "id" : 1 , "name" : "jdalton" , "projects" : [ { "id" : 1 , "name" : "lodash" }, { "id" : 2 , "name" : "docdown" }, { "id" : 3 , "name" : "lodash-cli" } ] }, { "id" : 2 , "name" : "contra" , "projects" : [ { "id" : 4 , "name" : "gulp" } ] }, { "id" : 3 , "name" : "phated" , "projects" : [ { "id" : 4 , "name" : "gulp" } ] } ] }

Parsing nested json objects as input

let scheme = { "$mirror(id)" : { "name" : "event.name" } }; let nestedInput = [{ id : 1 , event : { name : 'lookup' , } },{ id : 2 , event : { name : 'add' , } }]; console .log(shape.parse(nestedInput, scheme));

[ { "name" : "lookup" }, { "name" : "add" } ]

Another example:

var scheme = { "$mirror[projects](projectID)" : { "project" : { "id" : "projectID" , "name" : "projectName" } } }; console .log(shape.parse(input, scheme));

{ "projects" : [ { "project" : { "id" : 1 , "name" : "lodash" } }, { "project" : { "id" : 2 , "name" : "docdown" } }, { "project" : { "id" : 3 , "name" : "lodash-cli" } }, { "project" : { "id" : 4 , "name" : "gulp" } } ] }

The same example as above as Array:

var scheme = { "$mirror(projectID)" : { "project" : { "id" : "projectID" , "name" : "projectName" } } }; console .log(shape.parse(input, scheme));

[ { "project" : { "id" : 1 , "name" : "lodash" } }, { "project" : { "id" : 2 , "name" : "docdown" } }, { "project" : { "id" : 3 , "name" : "lodash-cli" } }, { "project" : { "id" : 4 , "name" : "gulp" } } ]

Assign default values by scheme

var simpleAssignScheme = { "id" : "pid" , "$set[active]" : true }; console .log(shape.parse(input, simpleAssignScheme));

{ "id" : 1 , "active" : true }

Extend parse method with own operation

shape.define( 'growth' , function ( operation, provider, scheme, helpers ) { var parse = helpers.parse; var modifiedProvider = provider.map( function ( point ) { point.rate *= 100 ; return point; }); return parse(modifiedProvider, scheme); }); var scheme = { "$growth[growth]" : { "$mirror[rates]" : { "name" : "name" , "percent" : "rate" } } }; var input = [ { "name" : "test1" , "rate" : 0.1 },{ "name" : "test2" , "rate" : 0.2 } ]; var result = shape.parse(input, scheme); { growth : { rates : [ { "name" : "test1" , "percent" : 10 },{ "name" : "test2" , "percent" : 20 } ] } }

Create a scheme as object.

var scheme = shape.scheme() .mirror({ id : 'pid' , last_name : 'lastName' }) .indexBy( 'id' );

Apply a scheme.

var inputs = [{ pid : 1 , lastName : 'Stehle' , firstName : 'Andre' },{ pid : 2 , lastName : 'lastname' , firstName : 'firstname' }]; console .log(scheme.form(inputs));

API Documentation

mirror a collection

Mirror a json by a scheme.

var input = { pid : 1 , lastName : 'Stehle' , firstName : 'Andre' }; var scheme = { id : 'pid' , last_name : 'lastName' , }; console .log(shape.mirror(input, scheme)); var inputs = [{ pid : 1 , lastName : 'Stehle' , firstName : 'Andre' },{ pid : 2 , lastName : 'lastname' , firstName : 'firstname' }]; console .log(shape.mirror(inputs, scheme));

indexing

Index an Array by a key.

var inputs = [{ id : 1 , last_name : 'Stehle' },{ id : 2 , last_name : 'lastname' }]; console .log(shape.indexBy(inputs, 'id' ));

chaining

Chaining previous examples.

var inputs = [{ pid : 1 , lastName : 'Stehle' , firstName : 'Andre' },{ pid : 2 , lastName : 'lastname' , firstName : 'firstname' }]; var result = shape.chain(inputs) .mirror(scheme) .indexBy( 'id' ) .collection; console .log(result);

License

MIT © Andre Stehle