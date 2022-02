Glsl loader for webpack

Glsl loader for webpack2 & webpack3. It support chunks & inspire by ShaderLoader

Getting started

Install:

npm install shader-loader --save-dev

Config webpack:

module : { rules : [ { test : /\.(glsl|vs|fs)$/ , loader : 'shader-loader' , options : { glsl : { chunkPath : resolve( "/glsl/chunks" ) } } } ] }

You can now require your glsl files:

var vertexShader = require ( "shader.vs" ); var fragmentShader = require ( "shader.fs" );

if you use $xxx in your shader its replace by the content of xxx.glsl, for example:

void main( void ) { $snoise }

Learn more about loaders & webpack: http://webpack.github.io/docs/loaders.html

License

MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)